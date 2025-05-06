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Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог сесть из-за лисы
Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог сесть из-за лисы - 06.05.2025, ПРАЙМ
Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог сесть из-за лисы
Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы, по факту авиаинцидента организована проверка, сообщает... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T04:09+0300
2025-05-06T04:09+0300
2025-05-06T04:09+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы, по факту авиаинцидента организована проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Пятого мая воздушное судно Airbus A319, выполнявшее рейс Хабаровск – Южно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождение лисы вблизи взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, проверкой исполнения законодательства, включая вопросы транспортной безопасности, занимаются сотрудники сахалинской транспортной прокуратуры.
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Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог сесть из-за лисы
Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог сесть из-за лисы
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы, по факту авиаинцидента организована проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Пятого мая воздушное судно Airbus A319, выполнявшее рейс Хабаровск – Южно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождение лисы вблизи взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, проверкой исполнения законодательства, включая вопросы транспортной безопасности, занимаются сотрудники сахалинской транспортной прокуратуры.