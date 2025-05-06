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Польша создаст киберлегион из IT-специалистов
Польша создаст киберлегион из IT-специалистов - 06.05.2025, ПРАЙМ
Польша создаст киберлегион из IT-специалистов
В польской армии создается киберлегион из резервистов для защиты киберпространства страны в случае кризисной ситуации, сообщает агентство IAR. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:26+0300
2025-05-06T12:26+0300
2025-05-06T12:26+0300
польша
армия
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ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. В польской армии создается киберлегион из резервистов для защиты киберпространства страны в случае кризисной ситуации, сообщает агентство IAR. "Новая инициатива нацелена на лучших IT-специалистов, которые в составе действующего резерва смогут поддерживать деятельность сил защиты киберпространства в случае возникновения кризисных ситуаций", - пояснило агентство. По данным IAR, новая структура близится к завершению формирования. "Проводятся финальные испытания и военные игры, чтобы выбрать лучших из лучших", - сказано в сообщении. Как ожидается, к концу недели станет известно, кто из гражданских IT-специалистов показал наилучшие результаты в проводимых сейчас военных играх. Это позволит отобрать около двадцати специалистов, которые сформируют киберлегион.
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польша, армия, общество
Польша создаст киберлегион из IT-специалистов
IAR: в польской армии создается киберлегион для защиты киберпространства
ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. В польской армии создается киберлегион из резервистов для защиты киберпространства страны в случае кризисной ситуации, сообщает агентство IAR.
"Новая инициатива нацелена на лучших IT-специалистов, которые в составе действующего резерва смогут поддерживать деятельность сил защиты киберпространства в случае возникновения кризисных ситуаций", - пояснило агентство.
По данным IAR, новая структура близится к завершению формирования. "Проводятся финальные испытания и военные игры, чтобы выбрать лучших из лучших", - сказано в сообщении.
Как ожидается, к концу недели станет известно, кто из гражданских IT-специалистов показал наилучшие результаты в проводимых сейчас военных играх. Это позволит отобрать около двадцати специалистов, которые сформируют киберлегион.
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