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Польша создаст киберлегион из IT-специалистов

Польша создаст киберлегион из IT-специалистов - 06.05.2025, ПРАЙМ

Польша создаст киберлегион из IT-специалистов

В польской армии создается киберлегион из резервистов для защиты киберпространства страны в случае кризисной ситуации, сообщает агентство IAR. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:26+0300

2025-05-06T12:26+0300

2025-05-06T12:26+0300

польша

армия

общество

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ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. В польской армии создается киберлегион из резервистов для защиты киберпространства страны в случае кризисной ситуации, сообщает агентство IAR. "Новая инициатива нацелена на лучших IT-специалистов, которые в составе действующего резерва смогут поддерживать деятельность сил защиты киберпространства в случае возникновения кризисных ситуаций", - пояснило агентство. По данным IAR, новая структура близится к завершению формирования. "Проводятся финальные испытания и военные игры, чтобы выбрать лучших из лучших", - сказано в сообщении. Как ожидается, к концу недели станет известно, кто из гражданских IT-специалистов показал наилучшие результаты в проводимых сейчас военных играх. Это позволит отобрать около двадцати специалистов, которые сформируют киберлегион.

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польша, армия, общество