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Цены на газ в Европе ускорили рост
Цены на газ в Европе ускорили рост - 06.05.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе ускорили рост
Биржевые цены на газ в Европе в ожидании плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российского газа ускорили темпы роста до 5%, превышают 400 долларов за тысячу... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:49+0300
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энергетика
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в ожидании плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российского газа ускорили темпы роста до 5%, превышают 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 387,3 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). А по состоянию на 14.26 мск их стоимость составляла 406,7 доллара (+5,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 385,9 доллара за тысячу кубометров. "Хотя прохладная погода в большей части Европы на этой неделе и связанный с ней спрос сейчас оказывают рынку поддержку, европейский газовый рынок завершил вчерашнюю сессию на несколько более слабой ноте. Медвежье давление, ограничивающее потенциал роста, было связано с уровнем запасов (в подземных газохранилищах Европы – ред.). Благодаря недавнему увеличению темпов закачки газохранилища ЕС заполнены примерно на 41% от доступной мощности", – отметили в ежедневном обзоре эксперты компании Mind Energy. Однако в то же время ожидается, что приток СПГ, который способствовал пополнению запасов, в мае и июне будет ниже, чем в апреле, что, вероятно, стало фактором, приведшим к раннему росту цен утром во вторник, добавили они. Эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione Тони Джордан в ежедневном обзоре отметил, что рынок ожидает объявления предложений ЕК по отказу от российского газа. Ожидается, что еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен озвучит план постепенного сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей во вторник. Агентство Рейтер со ссылкой на проект документа ЕК сообщало, что ЕК в июне планирует представить предложение о запрете к концу 2027 года всего российского газа. Сейчас российский трубопроводный газ идет в Европу по "Турецкому потоку". Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Словакии. СПГ из России импортируют в основном Франция, Испания, Бельгия. Поставки идут преимущественно с завода "Ямал СПГ". Москва остается вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС (по 19% от объема общего импорта и потребления газа в регионе в 2024 году).
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газ, европа, москва, нидерланды, ес, ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, МОСКВА, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, ICE
Цены на газ в Европе ускорили рост
ICE: цены на газ в Европе в ожидании отказа от газа из РФ превысили 400 долларов
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в ожидании плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российского газа ускорили темпы роста до 5%, превышают 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 387,3 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). А по состоянию на 14.26 мск их стоимость составляла 406,7 доллара (+5,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 385,9 доллара за тысячу кубометров.
"Хотя прохладная погода в большей части Европы на этой неделе и связанный с ней спрос сейчас оказывают рынку поддержку, европейский газовый рынок завершил вчерашнюю сессию на несколько более слабой ноте. Медвежье давление, ограничивающее потенциал роста, было связано с уровнем запасов (в подземных газохранилищах Европы – ред.). Благодаря недавнему увеличению темпов закачки газохранилища ЕС заполнены примерно на 41% от доступной мощности", – отметили в ежедневном обзоре эксперты компании Mind Energy.
Однако в то же время ожидается, что приток СПГ, который способствовал пополнению запасов, в мае и июне будет ниже, чем в апреле, что, вероятно, стало фактором, приведшим к раннему росту цен утром во вторник, добавили они.
Эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione Тони Джордан в ежедневном обзоре отметил, что рынок ожидает объявления предложений ЕК по отказу от российского газа. Ожидается, что еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен озвучит план постепенного сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей во вторник. Агентство Рейтер со ссылкой на проект документа ЕК сообщало, что ЕК в июне планирует представить предложение о запрете к концу 2027 года всего российского газа.
Сейчас российский трубопроводный газ идет в Европу по "Турецкому потоку". Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Словакии. СПГ из России импортируют в основном Франция, Испания, Бельгия. Поставки идут преимущественно с завода "Ямал СПГ". Москва остается вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС (по 19% от объема общего импорта и потребления газа в регионе в 2024 году).
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