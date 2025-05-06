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Индекс деловой активности в еврозоне в апреле снизился до 50,4 пункта - 06.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индекс деловой активности в еврозоне в апреле снизился до 50,4 пункта
Индекс деловой активности в еврозоне в апреле снизился до 50,4 пункта - 06.05.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в апреле снизился до 50,4 пункта
Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в апреле опустился до 50,4 пункта с 50,9 пункта... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T11:06+0300
2025-05-06T11:39+0300
экономика
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в апреле опустился до 50,4 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&amp;P Global.Предварительная оценка составляла 50,1 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 50,1 пункта с 51 пункта в марте, предварительная оценка предполагала снижение значения до 49,7 пункта.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 49,7 пункта. PMI сферы услуг Германии опустился до 49 пунктов с 50,9 пункта, предварительные данные предполагали снижение индекса до 48,8 пункта.Композитный индекс деловой активности Франции упал до 47,8 пункта с 48 пунктов в марте при предварительной оценке в 47,3 пункта. PMI страны в сфере услуг в апреле опустился до 47,3 пункта с 47,9 пункта месяцем ранее, предварительная оценка предполагала показатель на уровне 46,8 пункта.
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рынки, промышленность, мировая экономика
Экономика, Рынки, Промышленность, Мировая экономика
11:06 06.05.2025 (обновлено: 11:39 06.05.2025)
 
Индекс деловой активности в еврозоне в апреле снизился до 50,4 пункта

S&P Global: индекс PMI в промышленности еврозоны в апреле опустился до 50,4 пункта

Европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение на неопределенности вокруг экономики еврозоны
Европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение на неопределенности вокруг экономики еврозоны
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в апреле опустился до 50,4 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка составляла 50,1 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 50,1 пункта с 51 пункта в марте, предварительная оценка предполагала снижение значения до 49,7 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 49,7 пункта. PMI сферы услуг Германии опустился до 49 пунктов с 50,9 пункта, предварительные данные предполагали снижение индекса до 48,8 пункта.
Композитный индекс деловой активности Франции упал до 47,8 пункта с 48 пунктов в марте при предварительной оценке в 47,3 пункта. PMI страны в сфере услуг в апреле опустился до 47,3 пункта с 47,9 пункта месяцем ранее, предварительная оценка предполагала показатель на уровне 46,8 пункта.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Основные фондовые индексы США снижаются на данных о деловой активности
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