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Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по странам еврозоны
Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по странам еврозоны - 06.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по странам еврозоны
Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются после выхода композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:10+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются после выхода композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,18%, до 8 581,19 пункта, французский CAC 40 - на 0,69%, до 7 674,42 пункта, немецкий DAX - на 1,22%, до 23 051,1 пункта. Во вторник аналитики оценивают вышедшую статистику по странам еврозоны. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в апреле опустился до 50,4 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее при том, что предварительная оценка составляла 50,1 пункта. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по окончательной оценке, снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 49,7 пункта. Композитный индекс деловой активности Франции упал до 47,8 пункта с 48 пунктов в марте при предварительных данных в 47,3 пункта. Инвесторы продолжают следить за корпоративными новостями. Акции энергетического концерна Uniper в Германии снижаются более чем на 1%, ее чистая прибыль в первом квартале 2025 года составила 82 миллиона евро, что в 5,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 477 миллионов евро. Бумаги Hugo Boss дорожают на 7,63% после выхода отчетности за первый квартал, в которой компания сохранила прогнозы на текущий год, в том числе по росту продаж и марже по EBIT.
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рынки, торги, индексы, германия, европа, dax, uniper, hugo boss
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, Uniper, Hugo Boss
Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по странам еврозоны
Основные фондовые индексы Европы снижаются после публикации данных по странам еврозоны
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются после выхода композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,18%, до 8 581,19 пункта, французский CAC 40 - на 0,69%, до 7 674,42 пункта, немецкий DAX - на 1,22%, до 23 051,1 пункта.
Во вторник аналитики оценивают вышедшую статистику по странам еврозоны. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в апреле опустился до 50,4 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее при том, что предварительная оценка составляла 50,1 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по окончательной оценке, снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 49,7 пункта. Композитный индекс деловой активности Франции упал до 47,8 пункта с 48 пунктов в марте при предварительных данных в 47,3 пункта.
Инвесторы продолжают следить за корпоративными новостями. Акции энергетического концерна Uniper в Германии снижаются более чем на 1%, ее чистая прибыль в первом квартале 2025 года составила 82 миллиона евро, что в 5,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 477 миллионов евро.
Бумаги Hugo Boss дорожают на 7,63% после выхода отчетности за первый квартал, в которой компания сохранила прогнозы на текущий год, в том числе по росту продаж и марже по EBIT.
Основные фондовые индексы Европы растут на данных по ВВП еврозоны