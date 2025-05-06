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Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по странам еврозоны

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по странам еврозоны - 06.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по странам еврозоны

Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются после выхода композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны,... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:10+0300

2025-05-06T13:10+0300

2025-05-06T13:10+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются после выхода композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,18%, до 8 581,19 пункта, французский CAC 40 - на 0,69%, до 7 674,42 пункта, немецкий DAX - на 1,22%, до 23 051,1 пункта. Во вторник аналитики оценивают вышедшую статистику по странам еврозоны. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в апреле опустился до 50,4 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее при том, что предварительная оценка составляла 50,1 пункта. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по окончательной оценке, снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 49,7 пункта. Композитный индекс деловой активности Франции упал до 47,8 пункта с 48 пунктов в марте при предварительных данных в 47,3 пункта. Инвесторы продолжают следить за корпоративными новостями. Акции энергетического концерна Uniper в Германии снижаются более чем на 1%, ее чистая прибыль в первом квартале 2025 года составила 82 миллиона евро, что в 5,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 477 миллионов евро. Бумаги Hugo Boss дорожают на 7,63% после выхода отчетности за первый квартал, в которой компания сохранила прогнозы на текущий год, в том числе по росту продаж и марже по EBIT.

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рынки, торги, индексы, германия, европа, dax, uniper, hugo boss