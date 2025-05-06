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Фондовые индексы США снижаются на 1% на отказе от риска

Фондовые индексы США снижаются на 1% на отказе от риска - 06.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США снижаются на 1% на отказе от риска

Основные фондовые индексы США снижаются на 1% во вторник на фоне сокращенного спроса на риск в связи с сохраняющимися опасениями вокруг импортных пошлин,... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T17:00+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются на 1% во вторник на фоне сокращенного спроса на риск в связи с сохраняющимися опасениями вокруг импортных пошлин, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,08% - до 40 771,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,35%, до 17 604,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,13%, до 5 587 пунктов. Рынки продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг импортных пошлин, ранее объявленных администрацией США, опасаясь начала торговой войны и ее последствий на экономику. На этом фоне, по словам аналитиков, создаются неблагоприятные условия для рисковых активов. "Мы считаем, что сейчас не момент для риска. Даже если переговоры между США и Китаем пройдут успешно, пошлины, скорее всего, будут немного выше, чем до прихода Трампа к власти. Нам потребуется время, чтобы понять, насколько сильно эти повышения повлияют на экономику США", - цитирует агентство Блумберг стратега Quintet Private Bank Николаса Сопела (Nicolas Sopel). Во вторник инвесторы также оценивают макростатистику по стране. Так, дефицит торгового баланса США в марте вырос на 17,3 миллиарда долларов - до рекордных 140,5 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 137 миллиардов.

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рынки, торги, сша, москва, китай, dow jones, nasdaq composite