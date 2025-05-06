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Индия объявила о военной операции против террористов в Пакистане

Индия объявила о военной операции против террористов в Пакистане - 06.05.2025, ПРАЙМ

Индия объявила о военной операции против террористов в Пакистане

Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане, заявило минобороны Индии. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T23:54+0300

2025-05-06T23:54+0300

2025-05-06T23:58+0300

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане, заявило минобороны Индии.По данным ведомства, в ходе начавшейся операции атаковало девять объектов на территории Пакистана.Как подчеркнуло ведомство, в ходе начавшейся операции против "террористической инфраструктуры" ни один пакистанский военный объект не был атакован.Также ведомство сообщает, что его "действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера"Кроме того минобороны заявило, что удары по террористической инфраструктуре на территории Пакистана последовали за "варварским терактом в Пахалгаме".Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей начали стрелять по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.Индия приняла в ответ ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на теракт.Пакистан приостановил действие двусторонних соглашений с Индией, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану на основании договора о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут расцениваться как акт войны.

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