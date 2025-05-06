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Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей
Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей
Объем субсидирования льготных ипотечных программ из бюджета РФ в 2025 году будет увеличен до 2 триллионов рублей с нынешних 1,2 триллиона, это одна из самых... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:10+0300
2025-05-06T19:10+0300
2025-05-06T19:10+0300
экономика
антон силуанов
минфин
россия
ипотека
льготная ипотека
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Объем субсидирования льготных ипотечных программ из бюджета РФ в 2025 году будет увеличен до 2 триллионов рублей с нынешних 1,2 триллиона, это одна из самых больших статей государственных расходов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "В этом году нам придется увеличить объем субсидирования программ по ипотеке до 2 триллионов рублей. Это приличные суммы. Но тем не менее, мы понимаем, что это люди, это набранные обязательства, это новые выдачи по ипотечным программам. Это поддержка демографических решений с одной стороны, а с другой стороны – это поддержка строительной отрасли. Поэтому будем продолжать, несмотря на все напряги с бюджетом. Надеемся, что ставка будет снижаться", - сказал Силуанов. Ранее глава Минфина говорил, что ресурсы на субсидирование ипотечных программ в России в 2025 году предусмотрены в бюджете в объеме более 1,2 триллиона рублей. При этом он подчеркнул, что власти не планируют менять условия льготных ипотечных программ, чтобы снизить выдачу таких кредитов. "Здесь сейчас важно, с одной стороны, поддержать желание людей брать ипотеку и не менять, не ужесточать ни в коем случае условия выдачи ипотечных программ. С другой стороны, ипотека все-таки поддерживает и строительную отрасль, которая испытает определенные сложности", - сказал министр. "Поэтому продолжаем льготные ипотечные программы, несмотря на всю их затратность. А в этом году, как вы видите, в бюджете одна из самых больших статей – это увеличение субсидирования ипотечных программ", - добавил он.
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антон силуанов, минфин, россия, ипотека, льготная ипотека
Экономика, Антон Силуанов, Минфин, РОССИЯ, ипотека, льготная ипотека
Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей
Субсидирование льготной ипотеки из бюджета РФ в 2025 году достигнет 2 трлн рублей
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Объем субсидирования льготных ипотечных программ из бюджета РФ в 2025 году будет увеличен до 2 триллионов рублей с нынешних 1,2 триллиона, это одна из самых больших статей государственных расходов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"В этом году нам придется увеличить объем субсидирования программ по ипотеке до 2 триллионов рублей. Это приличные суммы. Но тем не менее, мы понимаем, что это люди, это набранные обязательства, это новые выдачи по ипотечным программам. Это поддержка демографических решений с одной стороны, а с другой стороны – это поддержка строительной отрасли. Поэтому будем продолжать, несмотря на все напряги с бюджетом. Надеемся, что ставка будет снижаться", - сказал Силуанов.
Ранее глава Минфина говорил, что ресурсы на субсидирование ипотечных программ в России в 2025 году предусмотрены в бюджете в объеме более 1,2 триллиона рублей.
ЦБ не ожидает просадки выдач после отмены комиссий по льготной ипотеке
При этом он подчеркнул, что власти не планируют менять условия льготных ипотечных программ, чтобы снизить выдачу таких кредитов. "Здесь сейчас важно, с одной стороны, поддержать желание людей брать ипотеку и не менять, не ужесточать ни в коем случае условия выдачи ипотечных программ. С другой стороны, ипотека все-таки поддерживает и строительную отрасль, которая испытает определенные сложности", - сказал министр.
"Поэтому продолжаем льготные ипотечные программы, несмотря на всю их затратность. А в этом году, как вы видите, в бюджете одна из самых больших статей – это увеличение субсидирования ипотечных программ", - добавил он.