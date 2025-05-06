https://1prime.ru/20250506/ipoteka-857331335.html

Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей

Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ

Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей

Объем субсидирования льготных ипотечных программ из бюджета РФ в 2025 году будет увеличен до 2 триллионов рублей с нынешних 1,2 триллиона, это одна из самых... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:10+0300

2025-05-06T19:10+0300

2025-05-06T19:10+0300

экономика

антон силуанов

минфин

россия

ипотека

льготная ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Объем субсидирования льготных ипотечных программ из бюджета РФ в 2025 году будет увеличен до 2 триллионов рублей с нынешних 1,2 триллиона, это одна из самых больших статей государственных расходов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "В этом году нам придется увеличить объем субсидирования программ по ипотеке до 2 триллионов рублей. Это приличные суммы. Но тем не менее, мы понимаем, что это люди, это набранные обязательства, это новые выдачи по ипотечным программам. Это поддержка демографических решений с одной стороны, а с другой стороны – это поддержка строительной отрасли. Поэтому будем продолжать, несмотря на все напряги с бюджетом. Надеемся, что ставка будет снижаться", - сказал Силуанов. Ранее глава Минфина говорил, что ресурсы на субсидирование ипотечных программ в России в 2025 году предусмотрены в бюджете в объеме более 1,2 триллиона рублей. При этом он подчеркнул, что власти не планируют менять условия льготных ипотечных программ, чтобы снизить выдачу таких кредитов. "Здесь сейчас важно, с одной стороны, поддержать желание людей брать ипотеку и не менять, не ужесточать ни в коем случае условия выдачи ипотечных программ. С другой стороны, ипотека все-таки поддерживает и строительную отрасль, которая испытает определенные сложности", - сказал министр. "Поэтому продолжаем льготные ипотечные программы, несмотря на всю их затратность. А в этом году, как вы видите, в бюджете одна из самых больших статей – это увеличение субсидирования ипотечных программ", - добавил он.

https://1prime.ru/20250425/ipoteka-857031931.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, минфин, россия, ипотека, льготная ипотека