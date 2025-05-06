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Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250506/ipoteka-857331335.html
Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей
Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей
Объем субсидирования льготных ипотечных программ из бюджета РФ в 2025 году будет увеличен до 2 триллионов рублей с нынешних 1,2 триллиона, это одна из самых... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:10+0300
2025-05-06T19:10+0300
экономика
антон силуанов
минфин
россия
ипотека
льготная ипотека
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Объем субсидирования льготных ипотечных программ из бюджета РФ в 2025 году будет увеличен до 2 триллионов рублей с нынешних 1,2 триллиона, это одна из самых больших статей государственных расходов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "В этом году нам придется увеличить объем субсидирования программ по ипотеке до 2 триллионов рублей. Это приличные суммы. Но тем не менее, мы понимаем, что это люди, это набранные обязательства, это новые выдачи по ипотечным программам. Это поддержка демографических решений с одной стороны, а с другой стороны – это поддержка строительной отрасли. Поэтому будем продолжать, несмотря на все напряги с бюджетом. Надеемся, что ставка будет снижаться", - сказал Силуанов. Ранее глава Минфина говорил, что ресурсы на субсидирование ипотечных программ в России в 2025 году предусмотрены в бюджете в объеме более 1,2 триллиона рублей. При этом он подчеркнул, что власти не планируют менять условия льготных ипотечных программ, чтобы снизить выдачу таких кредитов. "Здесь сейчас важно, с одной стороны, поддержать желание людей брать ипотеку и не менять, не ужесточать ни в коем случае условия выдачи ипотечных программ. С другой стороны, ипотека все-таки поддерживает и строительную отрасль, которая испытает определенные сложности", - сказал министр. "Поэтому продолжаем льготные ипотечные программы, несмотря на всю их затратность. А в этом году, как вы видите, в бюджете одна из самых больших статей – это увеличение субсидирования ипотечных программ", - добавил он.
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антон силуанов, минфин, россия, ипотека, льготная ипотека
Экономика, Антон Силуанов, Минфин, РОССИЯ, ипотека, льготная ипотека
19:10 06.05.2025
 
Субсидирование льготной ипотеки из бюджета достигнет 2 трлн рублей

Субсидирование льготной ипотеки из бюджета РФ в 2025 году достигнет 2 трлн рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Объем субсидирования льготных ипотечных программ из бюджета РФ в 2025 году будет увеличен до 2 триллионов рублей с нынешних 1,2 триллиона, это одна из самых больших статей государственных расходов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"В этом году нам придется увеличить объем субсидирования программ по ипотеке до 2 триллионов рублей. Это приличные суммы. Но тем не менее, мы понимаем, что это люди, это набранные обязательства, это новые выдачи по ипотечным программам. Это поддержка демографических решений с одной стороны, а с другой стороны – это поддержка строительной отрасли. Поэтому будем продолжать, несмотря на все напряги с бюджетом. Надеемся, что ставка будет снижаться", - сказал Силуанов.
Ранее глава Минфина говорил, что ресурсы на субсидирование ипотечных программ в России в 2025 году предусмотрены в бюджете в объеме более 1,2 триллиона рублей.
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При этом он подчеркнул, что власти не планируют менять условия льготных ипотечных программ, чтобы снизить выдачу таких кредитов. "Здесь сейчас важно, с одной стороны, поддержать желание людей брать ипотеку и не менять, не ужесточать ни в коем случае условия выдачи ипотечных программ. С другой стороны, ипотека все-таки поддерживает и строительную отрасль, которая испытает определенные сложности", - сказал министр.
"Поэтому продолжаем льготные ипотечные программы, несмотря на всю их затратность. А в этом году, как вы видите, в бюджете одна из самых больших статей – это увеличение субсидирования ипотечных программ", - добавил он.
 
ЭкономикаАнтон СилуановМинфинРОССИЯипотекальготная ипотека
 
 
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