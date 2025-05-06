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Оман заявил о договоренностях хуситов в Йемене с США о прекращении огня
Оман заявил о договоренностях хуситов в Йемене с США о прекращении огня - 06.05.2025, ПРАЙМ
Оман заявил о договоренностях хуситов в Йемене с США о прекращении огня
Контролирующее север Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) и Соединенные Штаты договорились при посредничестве султаната Омана о прекращении огня и... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T22:04+0300
2025-05-06T22:04+0300
2025-05-06T22:04+0300
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ДОХА, 6 мая - ПРАЙМ. Контролирующее север Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) и Соединенные Штаты договорились при посредничестве султаната Омана о прекращении огня и любых нападений друг на друга, сообщил представитель МИД Омана в соцсети Х. "После недавних обсуждений и контактов между султанатом Оман, Соединенными Штатами и соответствующими структурами в Сане в Йемене, направленных на деэскалацию ситуации, усилия привели к соглашению о прекращении огня между двумя сторонами", - отметил он."В будущем ни одна из сторон не будет нападать на другую, включая американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу судоходства и бесперебойный поток международного торгового судоходства", - добавил представитель.
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оман, йемен, сша, хуситы
Оман заявил о договоренностях хуситов в Йемене с США о прекращении огня
МИД Омана: хуситы в Йемене и США договорились о прекращении огня
ДОХА, 6 мая - ПРАЙМ. Контролирующее север Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) и Соединенные Штаты договорились при посредничестве султаната Омана о прекращении огня и любых нападений друг на друга, сообщил представитель МИД Омана в соцсети Х.
"После недавних обсуждений и контактов между султанатом Оман, Соединенными Штатами и соответствующими структурами в Сане в Йемене, направленных на деэскалацию ситуации, усилия привели к соглашению о прекращении огня между двумя сторонами", - отметил он.
"В будущем ни одна из сторон не будет нападать на другую, включая американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу судоходства и бесперебойный поток международного торгового судоходства", - добавил представитель.
Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам