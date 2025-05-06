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В МИД Китая призвали Вашингтон прекратить угрожать Пекину
В МИД Китая призвали Вашингтон прекратить угрожать Пекину - 06.05.2025, ПРАЙМ
В МИД Китая призвали Вашингтон прекратить угрожать Пекину
США, если они действительно хотят урегулировать торговую войну с Китаем путем переговоров, должны прекратить угрожать Пекину и начать равноправный диалог,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T11:02+0300
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ПЕКИН, 6 мая – ПРАЙМ. США, если они действительно хотят урегулировать торговую войну с Китаем путем переговоров, должны прекратить угрожать Пекину и начать равноправный диалог, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Вместе с тем, Трамп указал, что не собирается снижать заградительные торговые барьеры для товаров из КНР ради того, чтобы начать переговоры между Вашингтоном и Пекином. "Фактически, эту тарифную войну спровоцировали США, позиция Китая последовательна и ясна: если бороться, то мы будем бороться до конца, если вести переговоры, то наша дверь широко открыта", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать последние заявления Трампа. Он отметил, что "США в последнее время непрерывно заявляли, что они надеются на переговоры с Китаем". "В тарифных и торговых войнах нет победителей, если США действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, они должны прекратить угрожать Китаю и оказывать на него давление и начать диалог с Пекином на основе равенства, уважения и взаимной выгоды", - добавил Линь Цзянь.
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Экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп, Fox News
В МИД Китая призвали Вашингтон прекратить угрожать Пекину
МИД Китая призвал США прекратить угрожать и начать равноправный диалог с Пекином
ПЕКИН, 6 мая – ПРАЙМ. США, если они действительно хотят урегулировать торговую войну с Китаем путем переговоров, должны прекратить угрожать Пекину и начать равноправный диалог, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Вместе с тем, Трамп указал, что не собирается снижать заградительные торговые барьеры для товаров из КНР ради того, чтобы начать переговоры между Вашингтоном и Пекином.
"Фактически, эту тарифную войну спровоцировали США, позиция Китая последовательна и ясна: если бороться, то мы будем бороться до конца, если вести переговоры, то наша дверь широко открыта", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать последние заявления Трампа.
Он отметил, что "США в последнее время непрерывно заявляли, что они надеются на переговоры с Китаем".
"В тарифных и торговых войнах нет победителей, если США действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, они должны прекратить угрожать Китаю и оказывать на него давление и начать диалог с Пекином на основе равенства, уважения и взаимной выгоды", - добавил Линь Цзянь.
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