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В Китае создали самого маленького в мире робота-трансформера

В Китае создали самого маленького в мире робота-трансформера - 06.05.2025, ПРАЙМ

В Китае создали самого маленького в мире робота-трансформера

Китайские ученые создали самого маленького и легкого робота-трансформера, который может использоваться при поисково-спасательных работах, сообщает газета South... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T17:18+0300

2025-05-06T17:18+0300

2025-05-06T17:18+0300

технологии

общество

south china morning post

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Китайские ученые создали самого маленького и легкого робота-трансформера, который может использоваться при поисково-спасательных работах, сообщает газета South China Morning Post. "Китайские исследователи разработали самого маленького и легкого беспроводного робота в мире, который может менять форму, чтобы передвигаться по земле или в воздухе", - пишет издание. Отмечается, что микроробот длиной 9 сантиметров и весом 25 грамм был разработан командой ученых из Университета Цинхуа и Пекинского университета авиации и космонавтики, более известного как Бэйханский университет. Как уточняет газета, особенность робота заключается в так называемом "трансформируемом приводе", который позволяет менять конфигурацию в зависимости от окружающей среды. Испытания показали, что робот способен перелетать через препятствия и приземляться, переключаясь между режимами для перемещения по различным поверхностям. Это открывает возможности использования робота в труднодоступных местах, в том числе при проведении поисково-спасательных или геологоразведочных работ. "В условиях спасательных операций робот может проползать через завалы в поисках выживших, переключаться в режим движения по воде при попадании в затопленные зоны и даже активировать режим полета в открытом пространстве для более быстрого достижения заданной локации", - приводит газета слова профессора инженерной механики университета Цинхуа Чжан Ихуэя. По словам разработчиков, это невозможно для традиционных роботов с одним режимом передвижения. Новый микроробот отличается высокой адаптивностью к окружающей среде, увеличенным временем работы батареи, а также минимальными размерами и весом по сравнению с другими похожими моделями.

https://1prime.ru/20250506/eksport-857321764.html

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технологии, общество , south china morning post