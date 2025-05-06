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Потехин: 80% компаний из России перейдут на российские решения Skype
Потехин: 80% компаний из России перейдут на российские решения Skype - 06.05.2025, ПРАЙМ
Потехин: 80% компаний из России перейдут на российские решения Skype
Около 80% компаний из России, которые используют Skype для корпоративной коммуникации, перейдут на отечественные решения до конца 2025 года, - таким мнением с... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T03:36+0300
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мтс
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Около 80% компаний из России, которые используют Skype для корпоративной коммуникации, перейдут на отечественные решения до конца 2025 года, - таким мнением с РИА Новости поделился исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин.
"По нашим оценкам, до конца 2025 года 80% корпоративных пользователей Skype перейдут на российские решения для видеоконференций. Ожидается рост спроса на серверные версии российских коммуникационных сервисов после прекращения поддержки Skype for Business Server. В 2024 году мы уже наблюдали эту тенденцию: спрос на серверную версию нашей платформы вырос втрое. В 2025 году тренд усилится", - сказал Потехин.
Он объяснил, что российскому бизнесу не подходит сценарий, который предлагает Microsoft - то есть переход на платформу Microsoft Teams. Компании не могут купить официальные лицензии, а обходные пути рискованны из-за того, что разработчик может отключить сервис буквально за один день.
Для обычных пользователей функциональность MS Teams избыточна, добавил эксперт. Поэтому, скорее всего, они будут совершать звонки в уже знакомых им бесплатных публичных мессенджерах — Telegram и WhatsApp.
Корпорация Microsoft перестала поддерживать работу мессенджера Skype с 5 мая, а с 14 октября также прекратит поддержку серверного ПО Skype for Business Server. Пользователи могут использовать свои данные для входа в бесплатную версию Microsoft Teams на любом поддерживаемом устройстве - контакты и чаты автоматически перенесутся из одного сервиса в другой.
Данные в Skype будут храниться до января 2026 года - пользователи могут экспортировать их, в том числе без перехода в Teams, или удалить. Если не предпринимать никаких действий до января 2026 года, эти данные будут удалены автоматически.
Компания Skype была основана в 2003 году. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов. Сервис Teams был запущен в марте 2017 года.
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технологии, бизнес, москва, skype, microsoft, мтс
Технологии, Бизнес, Экономика, МОСКВА, Skype, Microsoft, МТС
Потехин: 80% компаний из России перейдут на российские решения Skype
Потехин: 80% компаний из России перейдут на российские решения Skype до конца 2025 года
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Около 80% компаний из России, которые используют Skype для корпоративной коммуникации, перейдут на отечественные решения до конца 2025 года, - таким мнением с РИА Новости поделился исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин.
"По нашим оценкам, до конца 2025 года 80% корпоративных пользователей Skype перейдут на российские решения для видеоконференций. Ожидается рост спроса на серверные версии российских коммуникационных сервисов после прекращения поддержки Skype for Business Server. В 2024 году мы уже наблюдали эту тенденцию: спрос на серверную версию нашей платформы вырос втрое. В 2025 году тренд усилится", - сказал Потехин.
Он объяснил, что российскому бизнесу не подходит сценарий, который предлагает Microsoft - то есть переход на платформу Microsoft Teams. Компании не могут купить официальные лицензии, а обходные пути рискованны из-за того, что разработчик может отключить сервис буквально за один день.
Для обычных пользователей функциональность MS Teams избыточна, добавил эксперт. Поэтому, скорее всего, они будут совершать звонки в уже знакомых им бесплатных публичных мессенджерах — Telegram и WhatsApp.
Корпорация Microsoft перестала поддерживать работу мессенджера Skype с 5 мая, а с 14 октября также прекратит поддержку серверного ПО Skype for Business Server. Пользователи могут использовать свои данные для входа в бесплатную версию Microsoft Teams на любом поддерживаемом устройстве - контакты и чаты автоматически перенесутся из одного сервиса в другой.
Данные в Skype будут храниться до января 2026 года - пользователи могут экспортировать их, в том числе без перехода в Teams, или удалить. Если не предпринимать никаких действий до января 2026 года, эти данные будут удалены автоматически.
Компания Skype была основана в 2003 году. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов. Сервис Teams был запущен в марте 2017 года.