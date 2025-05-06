Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Косачев назвал Украину "бензоколонкой с ракетами" - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250506/kosachev-857306364.html
Косачев назвал Украину "бензоколонкой с ракетами"
Косачев назвал Украину "бензоколонкой с ракетами" - 06.05.2025, ПРАЙМ
Косачев назвал Украину "бензоколонкой с ракетами"
Украина, под руководством своих властей и зарубежных кураторов, превратилась в "бензоколонку с ракетами", а соглашение с США о природных ресурсах фактически... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T10:35+0300
2025-05-06T10:35+0300
политика
россия
украина
сша
киев
константин косачев
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c984ec9c671a5c8223317c8568403b.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина, под руководством своих властей и зарубежных кураторов, превратилась в "бензоколонку с ракетами", а соглашение с США о природных ресурсах фактически понизило статус некогда суверенного государства до уровня "территории с месторождениями". Такое мнение высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Так что на выходе, с учетом отсутствия в соглашении американских гарантий безопасности Украине, для Украины этот документ всего лишь фиксирует деградацию её статуса с уровня суверенного государства до некоей "территории с месторождениями". Если и вспоминать известный термин о "бензоколонке с ракетами", то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Сенатор подчеркнул, что данное соглашение предполагает передачу значительной части национального богатства Украины на условиях, выгодных прежде всего американской стороне. По его мнению, оставшаяся Киеву часть прибыли пойдет на оплату военной техники и вооружений, и получается, что эти средства уйдут за рубеж на развитие США, а не самой Украины.Ранее Министерство финансов США сообщило о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом о природных ресурсах Украины, которое состоялось 30 апреля. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что соглашение предусматривает сохранение права собственности и контроля над всеми ресурсами на украинской территории за Киевом. Она также отметила, что США получат возможность делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет предоставления новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках этого соглашения. По словам украинского парламентария Ярослава Железняка, Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о ратификации данного соглашения между Украиной и США 8 мая.
https://1prime.ru/20250502/sovfedja-857220656.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a7d7f065c6c1b44c4d5ba084ce8e3b80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, киев, константин косачев, рада
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Киев, Константин Косачев, Рада
10:35 06.05.2025
 
Косачев назвал Украину "бензоколонкой с ракетами"

Косачев: Украина при киевском режиме превратилась в "бензоколонку с ракетами"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина, под руководством своих властей и зарубежных кураторов, превратилась в "бензоколонку с ракетами", а соглашение с США о природных ресурсах фактически понизило статус некогда суверенного государства до уровня "территории с месторождениями". Такое мнение высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Так что на выходе, с учетом отсутствия в соглашении американских гарантий безопасности Украине, для Украины этот документ всего лишь фиксирует деградацию её статуса с уровня суверенного государства до некоей "территории с месторождениями". Если и вспоминать известный термин о "бензоколонке с ракетами", то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что данное соглашение предполагает передачу значительной части национального богатства Украины на условиях, выгодных прежде всего американской стороне. По его мнению, оставшаяся Киеву часть прибыли пойдет на оплату военной техники и вооружений, и получается, что эти средства уйдут за рубеж на развитие США, а не самой Украины.
Ранее Министерство финансов США сообщило о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом о природных ресурсах Украины, которое состоялось 30 апреля. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что соглашение предусматривает сохранение права собственности и контроля над всеми ресурсами на украинской территории за Киевом. Она также отметила, что США получат возможность делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет предоставления новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках этого соглашения. По словам украинского парламентария Ярослава Железняка, Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о ратификации данного соглашения между Украиной и США 8 мая.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
В Совфеде прокомментировали сделку по недрам на Украине
2 мая, 05:53
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАКиевКонстантин КосачевРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала