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Косачев назвал Украину "бензоколонкой с ракетами"

Косачев назвал Украину "бензоколонкой с ракетами" - 06.05.2025, ПРАЙМ

Косачев назвал Украину "бензоколонкой с ракетами"

Украина, под руководством своих властей и зарубежных кураторов, превратилась в "бензоколонку с ракетами", а соглашение с США о природных ресурсах фактически... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T10:35+0300

2025-05-06T10:35+0300

2025-05-06T10:35+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина, под руководством своих властей и зарубежных кураторов, превратилась в "бензоколонку с ракетами", а соглашение с США о природных ресурсах фактически понизило статус некогда суверенного государства до уровня "территории с месторождениями". Такое мнение высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Так что на выходе, с учетом отсутствия в соглашении американских гарантий безопасности Украине, для Украины этот документ всего лишь фиксирует деградацию её статуса с уровня суверенного государства до некоей "территории с месторождениями". Если и вспоминать известный термин о "бензоколонке с ракетами", то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Сенатор подчеркнул, что данное соглашение предполагает передачу значительной части национального богатства Украины на условиях, выгодных прежде всего американской стороне. По его мнению, оставшаяся Киеву часть прибыли пойдет на оплату военной техники и вооружений, и получается, что эти средства уйдут за рубеж на развитие США, а не самой Украины.Ранее Министерство финансов США сообщило о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом о природных ресурсах Украины, которое состоялось 30 апреля. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что соглашение предусматривает сохранение права собственности и контроля над всеми ресурсами на украинской территории за Киевом. Она также отметила, что США получат возможность делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет предоставления новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках этого соглашения. По словам украинского парламентария Ярослава Железняка, Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о ратификации данного соглашения между Украиной и США 8 мая.

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россия, украина, сша, киев, константин косачев, рада