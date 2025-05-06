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Названы самые популярные у пассажиров поезда в Крым
Названы самые популярные у пассажиров поезда в Крым - 06.05.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные у пассажиров поезда в Крым
Наиболее популярными у пассажиров поездами "Гранд Сервис Экспресс" крымского направления в предстоящем летнем сезоне стали поезда №91/92 "Москва-Севастополь",... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T20:53+0300
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крым
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – ПРАЙМ. Наиболее популярными у пассажиров поездами "Гранд Сервис Экспресс" крымского направления в предстоящем летнем сезоне стали поезда №91/92 "Москва-Севастополь", №7/8 "Санкт-Петербург - Севастополь" и поезд №27/28 "Москва-Симферополь", сообщили РИА Новости в компании. "Самые популярные направления у пассажиров поездов "Гранд Сервис Экспресс": Москва-Симферополь, Санкт-Петербург - Симферополь и Адлер-Симферополь, а самыми популярными поездами (стали) №91/92 "Москва-Севастополь", №7/8 "Санкт-Петербург - Севастополь" и двухэтажный фирменный поезд "Таврия Экспресс" №27/28 "Москва-Симферополь" , - сообщили в компании. На данный момент загрузка поездов ГСЭ составляет 62%, по сравнению с прошлым годом активность покупателей выше на 10%, уточнили в пресс-службе. Больше всего билетов продано в самый доступный класс плацкарт - 60%. В купе продано 39%, в СВ и люкс – 1%, сообщили в компании. В курортный сезон 2025 года (май-сентябрь) в сторону полуострова Крым будут курсировать 21 пара поездов и три прицепные группы, отметили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
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крым, гранд сервис экспресс, железная дорога, туризм
КРЫМ, Гранд сервис экспресс, железная дорога, Туризм
Названы самые популярные у пассажиров поезда в Крым
"Гранд Сервис Экспресс" назвал самые популярные у пассажиров поезда в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – ПРАЙМ. Наиболее популярными у пассажиров поездами "Гранд Сервис Экспресс" крымского направления в предстоящем летнем сезоне стали поезда №91/92 "Москва-Севастополь", №7/8 "Санкт-Петербург - Севастополь" и поезд №27/28 "Москва-Симферополь", сообщили РИА Новости в компании.
"Самые популярные направления у пассажиров поездов "Гранд Сервис Экспресс": Москва-Симферополь, Санкт-Петербург - Симферополь и Адлер-Симферополь, а самыми популярными поездами (стали) №91/92 "Москва-Севастополь", №7/8 "Санкт-Петербург - Севастополь" и двухэтажный фирменный поезд "Таврия Экспресс" №27/28 "Москва-Симферополь" , - сообщили в компании.
На данный момент загрузка поездов ГСЭ составляет 62%, по сравнению с прошлым годом активность покупателей выше на 10%, уточнили в пресс-службе. Больше всего билетов продано в самый доступный класс плацкарт - 60%. В купе продано 39%, в СВ и люкс – 1%, сообщили в компании.
Названы популярные виды туризма в Крыму
В курортный сезон 2025 года (май-сентябрь) в сторону полуострова Крым будут курсировать 21 пара поездов и три прицепные группы, отметили в компании "Гранд Сервис Экспресс".