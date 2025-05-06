Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные у пассажиров поезда в Крым - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250506/krym-857335005.html
Названы самые популярные у пассажиров поезда в Крым
Названы самые популярные у пассажиров поезда в Крым - 06.05.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные у пассажиров поезда в Крым
Наиболее популярными у пассажиров поездами "Гранд Сервис Экспресс" крымского направления в предстоящем летнем сезоне стали поезда №91/92 "Москва-Севастополь",... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T20:53+0300
2025-05-06T20:54+0300
крым
гранд сервис экспресс
железная дорога
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_83ab411ae8bb5f7a167f340046ebac44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – ПРАЙМ. Наиболее популярными у пассажиров поездами "Гранд Сервис Экспресс" крымского направления в предстоящем летнем сезоне стали поезда №91/92 "Москва-Севастополь", №7/8 "Санкт-Петербург - Севастополь" и поезд №27/28 "Москва-Симферополь", сообщили РИА Новости в компании. "Самые популярные направления у пассажиров поездов "Гранд Сервис Экспресс": Москва-Симферополь, Санкт-Петербург - Симферополь и Адлер-Симферополь, а самыми популярными поездами (стали) №91/92 "Москва-Севастополь", №7/8 "Санкт-Петербург - Севастополь" и двухэтажный фирменный поезд "Таврия Экспресс" №27/28 "Москва-Симферополь" , - сообщили в компании. На данный момент загрузка поездов ГСЭ составляет 62%, по сравнению с прошлым годом активность покупателей выше на 10%, уточнили в пресс-службе. Больше всего билетов продано в самый доступный класс плацкарт - 60%. В купе продано 39%, в СВ и люкс – 1%, сообщили в компании. В курортный сезон 2025 года (май-сентябрь) в сторону полуострова Крым будут курсировать 21 пара поездов и три прицепные группы, отметили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
https://1prime.ru/20250326/turizm-856106778.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845803045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a33274f0885bad22799aaa1dca786fd1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым, гранд сервис экспресс, железная дорога, туризм
КРЫМ, Гранд сервис экспресс, железная дорога, Туризм
20:53 06.05.2025 (обновлено: 20:54 06.05.2025)
 
Названы самые популярные у пассажиров поезда в Крым

"Гранд Сервис Экспресс" назвал самые популярные у пассажиров поезда в Крым

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – ПРАЙМ. Наиболее популярными у пассажиров поездами "Гранд Сервис Экспресс" крымского направления в предстоящем летнем сезоне стали поезда №91/92 "Москва-Севастополь", №7/8 "Санкт-Петербург - Севастополь" и поезд №27/28 "Москва-Симферополь", сообщили РИА Новости в компании.
"Самые популярные направления у пассажиров поездов "Гранд Сервис Экспресс": Москва-Симферополь, Санкт-Петербург - Симферополь и Адлер-Симферополь, а самыми популярными поездами (стали) №91/92 "Москва-Севастополь", №7/8 "Санкт-Петербург - Севастополь" и двухэтажный фирменный поезд "Таврия Экспресс" №27/28 "Москва-Симферополь" , - сообщили в компании.
На данный момент загрузка поездов ГСЭ составляет 62%, по сравнению с прошлым годом активность покупателей выше на 10%, уточнили в пресс-службе. Больше всего билетов продано в самый доступный класс плацкарт - 60%. В купе продано 39%, в СВ и люкс – 1%, сообщили в компании.
Крым - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Названы популярные виды туризма в Крыму
26 марта, 08:42
В курортный сезон 2025 года (май-сентябрь) в сторону полуострова Крым будут курсировать 21 пара поездов и три прицепные группы, отметили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
 
КРЫМГранд сервис экспрессжелезная дорогаТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала