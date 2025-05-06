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Юань днем компенсировал снижение к рублю на Мосбирже - 06.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250506/kurs-857328239.html
Юань днем компенсировал снижение к рублю на Мосбирже
Юань днем компенсировал снижение к рублю на Мосбирже - 06.05.2025, ПРАЙМ
Юань днем компенсировал снижение к рублю на Мосбирже
Курс рубля во вторник днем перешел к снижению против юаня, курс закрепляется выше отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T17:46+0300
2025-05-06T17:46+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник днем перешел к снижению против юаня, курс закрепляется выше отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск повышался на 1 копейку, до 11,22 рубля. Повышение составило 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,14-11,27 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,67 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,279 против 7,216 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,9%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,85 рубля. БОКОВИК Рубль во вторник колеблется в узком диапазоне, характерном для низкоактивной торговли в период майских праздников. Курс китайской валюты на Мосбирже переходит от легкого снижения к такому же по величине повышению. "Рубль потихоньку теряет уверенность, но в целом остается необычно крепким после завершения налогового периода. Тем более что параллельно ухудшились геополитические новости и снизились цены на нефть. Рубль может опираться на дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке. Спрос импортеров на иностранные деньги подавлен высокими ставками и замедляющимся потребительским спросом, в то время как с экспортной выручкой особых проблем нет, то есть она поступает стабильно, причем экспортеры возвращают в страну более 90% выручки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,15% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,31% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.36 мск росла на 4%, до 62,6 доллара за баррель сорта Brent, отскакивая после падения предыдущих дней до 58,5 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 99,3 пункта. ПРОГНОЗЫ На текущей короткой рабочей неделе может наблюдаться сравнительно низкий спрос на валюту, что пока не позволяет развиться негативной динамике рубля, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Пока курс может задержаться вблизи 11,15-11,30 рубля за юань, но в дальнейшем риски ослабления рубля остаются высокими", - добавляет он. Если учесть жесткость ДКП и ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, то можно предположить, что ослабление рубля в ближайшее время может быть плавным, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "До конца сессии принципиальных перемен в курсовой динамике не ждем", - добавляет он.
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Экономика, Рынки, МОСКВА, РФ, США, "БКС Мир инвестиций"
17:46 06.05.2025
 
Юань днем компенсировал снижение к рублю на Мосбирже

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,2 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней и российских рублей
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник днем перешел к снижению против юаня, курс закрепляется выше отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск повышался на 1 копейку, до 11,22 рубля. Повышение составило 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,14-11,27 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,67 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,279 против 7,216 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,9%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,85 рубля.
БОКОВИК
Рубль во вторник колеблется в узком диапазоне, характерном для низкоактивной торговли в период майских праздников. Курс китайской валюты на Мосбирже переходит от легкого снижения к такому же по величине повышению.
"Рубль потихоньку теряет уверенность, но в целом остается необычно крепким после завершения налогового периода. Тем более что параллельно ухудшились геополитические новости и снизились цены на нефть. Рубль может опираться на дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке. Спрос импортеров на иностранные деньги подавлен высокими ставками и замедляющимся потребительским спросом, в то время как с экспортной выручкой особых проблем нет, то есть она поступает стабильно, причем экспортеры возвращают в страну более 90% выручки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,15% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,31% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.36 мск росла на 4%, до 62,6 доллара за баррель сорта Brent, отскакивая после падения предыдущих дней до 58,5 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 99,3 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На текущей короткой рабочей неделе может наблюдаться сравнительно низкий спрос на валюту, что пока не позволяет развиться негативной динамике рубля, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Пока курс может задержаться вблизи 11,15-11,30 рубля за юань, но в дальнейшем риски ослабления рубля остаются высокими", - добавляет он.
Если учесть жесткость ДКП и ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, то можно предположить, что ослабление рубля в ближайшее время может быть плавным, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "До конца сессии принципиальных перемен в курсовой динамике не ждем", - добавляет он.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 мая
17:25
 
ЭкономикаРынкиМОСКВАРФСША"БКС Мир инвестиций"
 
 
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