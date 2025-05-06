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FT: Британия и США могут договориться снизить тарифные квоты на этой неделе

FT: Британия и США могут договориться снизить тарифные квоты на этой неделе - 06.05.2025, ПРАЙМ

FT: Британия и США могут договориться снизить тарифные квоты на этой неделе

Лондон и Вашингтон могут на этой неделе подписать соглашение о снижении тарифных квот на экспорт стали и автомобилей из Великобритании, сообщает газета... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T22:08+0300

2025-05-06T22:08+0300

2025-05-06T22:08+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лондон и Вашингтон могут на этой неделе подписать соглашение о снижении тарифных квот на экспорт стали и автомобилей из Великобритании, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных британских и американских чиновников. Как сообщил газете британский чиновник, на этой неделе британские торговые переговорщики вернулись в Вашингтон для завершающей фазы переговоров, которые "ускоренно" продолжаются, однако разногласия по поводу фармацевтической сферы по-прежнему сохраняются. "Великобритания и США близки к заключению торгового соглашения, которое смягчит влияние пошлин ... Дональда Трампа за счет предоставления более низких тарифных квот на экспорт стали и автомобилей из Великобритании. Соглашение, подписание которого запланировано на этой неделе, должно включать квоты, которые избавят часть британского экспорта от полного удара дополнительных 25-процентных пошлин, которые Трамп ввел на импорт стали и автомобилей в феврале и марте... Помимо предложения квот на экспорт из Великобритании, Великобритания также надеется добиться снижения отраслевых 25-процентных пошлин, которые Трамп ввел на сталь и автомобили", - говорится в сообщении. Отмечается, что Лондон может, в свою очередь, предложить уступки Вашингтону по налогу на цифровые услуги, введенному для международных технологических компаний, снижение пошлин на экспорт автомобилей из США и американскую сельскохозяйственную продукцию. В январе газета Telegraph со ссылкой на результаты анализа исследовательской компании Boston Consulting Group писала, что ущерб промышленности Великобритании, нанесенный введением Трампом пошлин на импорт в Соединенные Штаты, может составить три миллиарда долларов в год. Газета со ссылкой на источники также сообщала, что Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары и услуги в рамках особой сделки. До этого министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила, что Британия продолжит продвигать в диалоге с США идею о свободной торговле. Она выразила уверенность, что при Трампе нынешние торговые потоки между странами сохранятся.

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дональд трамп, сша, великобритания, мировая экономика