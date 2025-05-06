https://1prime.ru/20250506/laboratorija-857299213.html

"Лаборатория Касперского" представит коммерческий релиз NGFW

"Лаборатория Касперского" представит коммерческий релиз NGFW - 06.05.2025, ПРАЙМ

"Лаборатория Касперского" представит коммерческий релиз NGFW

"Лаборатория Касперского" планирует в августе представить коммерческий релиз своего межсетевого экрана нового поколения (Next Generation Firewall, NGFW) для... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T06:31+0300

2025-05-06T06:31+0300

2025-05-06T06:31+0300

технологии

москва

лаборатория касперского

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" планирует в августе представить коммерческий релиз своего межсетевого экрана нового поколения (Next Generation Firewall, NGFW) для защиты компаний от кибератак, уже проводит пилотные испытания своего решения на инфраструктуре заказчиков, рассказал РИА Новости директор компании по работе с корпоративным бизнесом Тимур Биячуев. В конце сентября "Лаборатория Касперского" представила бета-версию своего технологически независимого NGFW. В компании отмечали, что планируют представить четыре модели межсетевого экрана с различной производительностью. Также там сообщали, что в будущем намерены реализовать в продукте сценарии для промышленности, так как подобный класс решений используется для защиты сетевой инфраструктуры не только в корпоративных, но и в индустриальных сетях. "В сентябре прошлого года мы анонсировали бета-версию нашего межсетевого экрана нового поколения (Kaspersky NGFW), коммерческий релиз планируем представить в августе. Уже сегодня мы видим большой интерес к этому решению", - рассказал Биячуев. Топ-менеджер отметил, что компания уже ведет пилотирование межсетевого экрана в инфраструктуре заказчиков и с помощью обратной связи от них дорабатывает необходимую функциональность. Биячуев добавил, что компания видит рост спроса на свои продукты, в том числе в связи с необходимостью перехода российской критической инфраструктуры на отечественное ПО - отчасти этим объясняется и увеличение выручки компании в 2024 году (в мире на 11% - до 822 миллионов долларов). "Регуляторные меры стимулируют промышленные предприятия более ответственно подходить к вопросам обеспечения информационной безопасности. Когда ситуация в стране была сложная, многие западные вендоры повели себя непредсказуемо, а бизнесу важна стабильность. И мы готовы ее обеспечить. Более того, наши продукты успешно конкурируют с решениями международных вендоров, а где-то и превосходят их", - отметил он.

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, лаборатория касперского