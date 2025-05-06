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Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею 43 миллиона рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею 43 миллиона рублей
Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею 43 миллиона рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею 43 миллиона рублей
Многодетная мать из Дагестана, которая уже 20 лет работает пекарем, стала лотерейным мультимиллионером, купив билет за минуту до начала розыгрыша, она выиграла... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:46+0300
2025-05-06T08:46+0300
бизнес
дагестан
столото
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Многодетная мать из Дагестана, которая уже 20 лет работает пекарем, стала лотерейным мультимиллионером, купив билет за минуту до начала розыгрыша, она выиграла почти 43 миллиона рублей в лотерею "Рапидо Ультра", сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". "В начале этого года, 4 января, за минуту до начала розыгрыша 9157-го тиража лотереи "Рапидо Ультра" жительница небольшого села Республики Дагестан Эльмира С. успела купить один билет. По итогам розыгрыша Эльмира выиграла многомиллионный суперприз - 42 763 520 рублей. Со слов победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни", - рассказали в компании. Там добавили, что Эльмира - пекарь с 20-летним опытом. "Работает много, порой в несколько смен, и ценит важность своего дела. Много сил и времени Эльмира с мужем направляют на воспитание и всестороннее развитие своих четверых детей, трое из которых - школьники. Выигранные средства семья планирует направить на покупку новой квартиры", - сообщили в "Столото". Женщина рассказала, что "после покупки еще раз посмотрела на комбинацию чисел и подумала, что точно ничего не выйдет". "Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось - больше 42 миллионов! От волнения даже отложила в сторону телефон. Потом снова посмотрела на сумму, подумала, неужели я ее выиграла! Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает", - передают в компании рассказ победительницы.
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бизнес, дагестан, столото
Бизнес, Дагестан, Столото
08:46 06.05.2025
 
Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею 43 миллиона рублей

Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею 43 млн руб, купив билет за минуту до розыгрыша

© РИА Новости . Георгий Куролесин | Перейти в медиабанкКиоск "Гослото" на проспекте Мира
Киоск Гослото на проспекте Мира - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Георгий Куролесин
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Многодетная мать из Дагестана, которая уже 20 лет работает пекарем, стала лотерейным мультимиллионером, купив билет за минуту до начала розыгрыша, она выиграла почти 43 миллиона рублей в лотерею "Рапидо Ультра", сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".
"В начале этого года, 4 января, за минуту до начала розыгрыша 9157-го тиража лотереи "Рапидо Ультра" жительница небольшого села Республики Дагестан Эльмира С. успела купить один билет. По итогам розыгрыша Эльмира выиграла многомиллионный суперприз - 42 763 520 рублей. Со слов победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни", - рассказали в компании.
Там добавили, что Эльмира - пекарь с 20-летним опытом. "Работает много, порой в несколько смен, и ценит важность своего дела. Много сил и времени Эльмира с мужем направляют на воспитание и всестороннее развитие своих четверых детей, трое из которых - школьники. Выигранные средства семья планирует направить на покупку новой квартиры", - сообщили в "Столото".
Женщина рассказала, что "после покупки еще раз посмотрела на комбинацию чисел и подумала, что точно ничего не выйдет".
"Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось - больше 42 миллионов! От волнения даже отложила в сторону телефон. Потом снова посмотрела на сумму, подумала, неужели я ее выиграла! Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает", - передают в компании рассказ победительницы.
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