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Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею 43 миллиона рублей

Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею 43 миллиона рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ

Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею 43 миллиона рублей

Многодетная мать из Дагестана, которая уже 20 лет работает пекарем, стала лотерейным мультимиллионером, купив билет за минуту до начала розыгрыша, она выиграла... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T08:46+0300

2025-05-06T08:46+0300

2025-05-06T08:46+0300

бизнес

дагестан

столото

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Многодетная мать из Дагестана, которая уже 20 лет работает пекарем, стала лотерейным мультимиллионером, купив билет за минуту до начала розыгрыша, она выиграла почти 43 миллиона рублей в лотерею "Рапидо Ультра", сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". "В начале этого года, 4 января, за минуту до начала розыгрыша 9157-го тиража лотереи "Рапидо Ультра" жительница небольшого села Республики Дагестан Эльмира С. успела купить один билет. По итогам розыгрыша Эльмира выиграла многомиллионный суперприз - 42 763 520 рублей. Со слов победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни", - рассказали в компании. Там добавили, что Эльмира - пекарь с 20-летним опытом. "Работает много, порой в несколько смен, и ценит важность своего дела. Много сил и времени Эльмира с мужем направляют на воспитание и всестороннее развитие своих четверых детей, трое из которых - школьники. Выигранные средства семья планирует направить на покупку новой квартиры", - сообщили в "Столото". Женщина рассказала, что "после покупки еще раз посмотрела на комбинацию чисел и подумала, что точно ничего не выйдет". "Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось - больше 42 миллионов! От волнения даже отложила в сторону телефон. Потом снова посмотрела на сумму, подумала, неужели я ее выиграла! Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает", - передают в компании рассказ победительницы.

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бизнес, дагестан, столото