https://1prime.ru/20250506/maduro-857322658.html

Мадуро приедет в Россию с официальным визитом

Мадуро приедет в Россию с официальным визитом - 06.05.2025, ПРАЙМ

Мадуро приедет в Россию с официальным визитом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:03+0300

2025-05-06T16:03+0300

2025-05-06T16:03+0300

политика

юрий ушаков

николас мадуро

россия

венесуэла

https://cdnn.1prime.ru/img/83318/09/833180911_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_cc31642285fd57f0475d3d4f22af8920.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Седьмого мая состоится официальный визит в РФ президента Венесуэлы Николаса Мадуро. У нас пройдут двусторонние переговоры в узком и расширенном составе", - сказал Ушаков. Затем Мадуро останется в России и вместе с другими зарубежными гостями примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, отметил помощник президента РФ.Ушаков также добавил, что Венесуэла является надежным партнером России, связи между странами продолжают успешно развиваться. Кроме того, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который подпишут президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро, нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестки.

https://1prime.ru/20250506/zakharova-857321953.html

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юрий ушаков, николас мадуро, россия, венесуэла