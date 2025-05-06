https://1prime.ru/20250506/maduro-857322658.html
Мадуро приедет в Россию с официальным визитом
Мадуро приедет в Россию с официальным визитом - 06.05.2025, ПРАЙМ
Мадуро приедет в Россию с официальным визитом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:03+0300
2025-05-06T16:03+0300
2025-05-06T16:03+0300
политика
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николас мадуро
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Седьмого мая состоится официальный визит в РФ президента Венесуэлы Николаса Мадуро. У нас пройдут двусторонние переговоры в узком и расширенном составе", - сказал Ушаков. Затем Мадуро останется в России и вместе с другими зарубежными гостями примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, отметил помощник президента РФ.Ушаков также добавил, что Венесуэла является надежным партнером России, связи между странами продолжают успешно развиваться. Кроме того, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который подпишут президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро, нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестки.
https://1prime.ru/20250506/zakharova-857321953.html
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юрий ушаков, николас мадуро, россия, венесуэла
Политика, Юрий Ушаков, Николас Мадуро, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА
Мадуро приедет в Россию с официальным визитом
Ушаков: Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Россию с официальным визитом 7 мая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Седьмого мая состоится официальный визит в РФ президента Венесуэлы Николаса Мадуро. У нас пройдут двусторонние переговоры в узком и расширенном составе", - сказал Ушаков.
Затем Мадуро останется в России и вместе с другими зарубежными гостями примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, отметил помощник президента РФ.
Ушаков также добавил, что Венесуэла является надежным партнером России, связи между странами продолжают успешно развиваться. Кроме того, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который подпишут президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро, нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестки.
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