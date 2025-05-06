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Источник: шесть граждан Турции вернулись на родину через Мальту

Источник: шесть граждан Турции вернулись на родину через Мальту - 06.05.2025, ПРАЙМ

Источник: шесть граждан Турции вернулись на родину через Мальту

Шесть граждан Турции, находившихся на подвергнувшемся атаке судне "Флотилии свободы", благополучно вернулись на родину через Мальту, сообщил РИА Новости... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T00:47+0300

2025-05-06T00:47+0300

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АНКАРА, 6 мая - ПРАЙМ. Шесть граждан Турции, находившихся на подвергнувшемся атаке судне "Флотилии свободы", благополучно вернулись на родину через Мальту, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Согласно заявлению, в 01.20 мск в прошлую пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна Conscience, сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыло на место, к 02.28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно вооруженных сил Мальты. Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА. "Шесть наших граждан, которые были пассажирами на борту судна Conscience, принадлежащего коалиции "Флотилия свободы", прибыли сегодня (5 мая) в нашу страну через Мальту. Наши граждане находятся в нормальном состоянии здоровья",- сообщил собеседник агентства. "Совместно с мальтийскими властями ведутся необходимые работы по перемещению в безопасное место других наших граждан, находившихся на борту в качестве членов экипажа",- уточнил он.

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бизнес, россия, общество , мальта, турция, газа, мид, cnn