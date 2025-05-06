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Маск заявил о необходимости создания поселений на Марсе

Маск заявил о необходимости создания поселений на Марсе - 06.05.2025, ПРАЙМ

Маск заявил о необходимости создания поселений на Марсе

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что для выживания человеческой цивилизации необходимо создание поселений на Марсе. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:15+0300

2025-05-06T12:15+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что для выживания человеческой цивилизации необходимо создание поселений на Марсе. "Речь идет не о том, чтобы однажды разово полететь на Марс, а о том, чтобы поддерживать жизнь на нескольких планетах, ...чтобы обеспечить в долгосрочной перспективе выживание цивилизации. Чтобы было продолжение разума на Марсе, если с Землей произойдет что-то ужасное, хотя, надеюсь, это маловероятно… Это одно из преимуществ Марса: страхование коллективной жизни. В конечном итоге вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем, которое постепенно расширяется. Поэтому в какой-то момент нам нужно будет стать цивилизацией, существующей на нескольких планетах, так как Земля испепелится", - сказал Маск в интервью телеканалу Fox News. Однако, по его словам, для создания самодостаточного города на Марсе потребуется много времени. В марте СМИ сообщили, что Маск работает над пересмотром программ и расходов НАСА, чтобы направить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс. Маск также якобы пытался заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для осуществления своих планов.

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сша, дональд трамп, fox news, наса