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Маск заявил о необходимости создания поселений на Марсе - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Маск заявил о необходимости создания поселений на Марсе
Маск заявил о необходимости создания поселений на Марсе - 06.05.2025, ПРАЙМ
Маск заявил о необходимости создания поселений на Марсе
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что для выживания человеческой цивилизации необходимо создание поселений на Марсе. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:15+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что для выживания человеческой цивилизации необходимо создание поселений на Марсе. "Речь идет не о том, чтобы однажды разово полететь на Марс, а о том, чтобы поддерживать жизнь на нескольких планетах, ...чтобы обеспечить в долгосрочной перспективе выживание цивилизации. Чтобы было продолжение разума на Марсе, если с Землей произойдет что-то ужасное, хотя, надеюсь, это маловероятно… Это одно из преимуществ Марса: страхование коллективной жизни. В конечном итоге вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем, которое постепенно расширяется. Поэтому в какой-то момент нам нужно будет стать цивилизацией, существующей на нескольких планетах, так как Земля испепелится", - сказал Маск в интервью телеканалу Fox News. Однако, по его словам, для создания самодостаточного города на Марсе потребуется много времени. В марте СМИ сообщили, что Маск работает над пересмотром программ и расходов НАСА, чтобы направить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс. Маск также якобы пытался заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для осуществления своих планов.
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сша, дональд трамп, fox news, наса
США, Дональд Трамп, Fox News, НАСА
12:15 06.05.2025
 
Маск заявил о необходимости создания поселений на Марсе

Маск: для выживания цивилизации необходимо создание поселений на Марсе

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что для выживания человеческой цивилизации необходимо создание поселений на Марсе.
"Речь идет не о том, чтобы однажды разово полететь на Марс, а о том, чтобы поддерживать жизнь на нескольких планетах, ...чтобы обеспечить в долгосрочной перспективе выживание цивилизации. Чтобы было продолжение разума на Марсе, если с Землей произойдет что-то ужасное, хотя, надеюсь, это маловероятно… Это одно из преимуществ Марса: страхование коллективной жизни. В конечном итоге вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем, которое постепенно расширяется. Поэтому в какой-то момент нам нужно будет стать цивилизацией, существующей на нескольких планетах, так как Земля испепелится", - сказал Маск в интервью телеканалу Fox News.
Однако, по его словам, для создания самодостаточного города на Марсе потребуется много времени.
В марте СМИ сообщили, что Маск работает над пересмотром программ и расходов НАСА, чтобы направить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс. Маск также якобы пытался заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для осуществления своих планов.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
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СШАДональд ТрампFox NewsНАСА
 
 
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