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Медь дорожает после выхода статистики по экономике Китая

Медь дорожает после выхода статистики по экономике Китая - 06.05.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает после выхода статистики по экономике Китая

Стоимость меди во вторник растет после выхода статистики по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T09:34+0300

2025-05-06T09:34+0300

2025-05-06T09:34+0300

экономика

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник растет после выхода статистики по экономике Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.23 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,2%, до 4,7085 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,73%, до 9 365,5 доллара, алюминия - на 0,64%, до 2 431,5 доллара, стоимость цинка снизилась на 1,16%, до 2 607,5 доллара. Во вторник рынки обратили внимание на вышедшие данные по экономическому состоянию Китая. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии делового издания Caixin, снизился в апреле до 50,7 пункта с 51,9 пункта в марте, прогнозировалось снижение до 51,7 пункта. Композитный индекс PMI страны в апреле опустился до 51,1 пункта с мартовских 51,8 пункта, аналитики ожидали показатель на уровне 50,5 пункта. Китай - крупнейший потребитель меди, поэтому инвесторы принимают во внимание данные о состоянии экономики страны, что, в свою очередь, также может оказать влияние на котировки металла. Кроме того, аналитики продолжают следить за развитием торговых отношений между Китаем и США. В понедельник министр финансов США Скотт Бессент сообщил о возможности достижения значительного прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в течение ближайших недель. Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что США придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать.

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рынки, торги, китай, сша, дональд трамп, comex