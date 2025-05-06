Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250506/merts-857308354.html
Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре - 06.05.2025, ПРАЙМ
Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером ФРГ в первом туре голосования, объявила председатель немецкого... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T11:36+0300
2025-05-06T11:36+0300
политика
общество
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером ФРГ в первом туре голосования, объявила председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер, трансляция заседания ведется на сайте бундестага. "Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов. Он не избран канцлером Федеративной Республики Германии", - объявила председатель немецкого бундестага Клёкнер. За Мерца отдали 310 голосов. Она сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. Канцлера ФРГ избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге его должны поддержать минимум 316 депутатов из 630. Если в первых двух турах голосования нет абсолютного большинства, также называемого "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://1prime.ru/20250418/merts-856825021.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , германия, фридрих мерц, хдс/хсс
Политика, Общество , ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
11:36 06.05.2025
 
Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре

Клекнер: Мерц не набрал необходимого большинства для избрания канцлером ФРГ

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером ФРГ в первом туре голосования, объявила председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер, трансляция заседания ведется на сайте бундестага.
"Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов. Он не избран канцлером Федеративной Республики Германии", - объявила председатель немецкого бундестага Клёкнер. За Мерца отдали 310 голосов.
Она сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага.
Канцлера ФРГ избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге его должны поддержать минимум 316 депутатов из 630. Если в первых двух турах голосования нет абсолютного большинства, также называемого "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
"Прямой конфликт с РФ". Мерц готовится к фатальному шагу, считают в ФРГ
18 апреля, 17:35
 
ПолитикаОбществоГЕРМАНИЯФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала