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Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре - 06.05.2025, ПРАЙМ
Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером ФРГ в первом туре голосования, объявила председатель немецкого... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T11:36+0300
2025-05-06T11:36+0300
2025-05-06T11:36+0300
политика
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером ФРГ в первом туре голосования, объявила председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер, трансляция заседания ведется на сайте бундестага. "Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов. Он не избран канцлером Федеративной Республики Германии", - объявила председатель немецкого бундестага Клёкнер. За Мерца отдали 310 голосов. Она сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. Канцлера ФРГ избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге его должны поддержать минимум 316 депутатов из 630. Если в первых двух турах голосования нет абсолютного большинства, также называемого "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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общество , германия, фридрих мерц, хдс/хсс
Политика, Общество , ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
Клекнер: Мерц не набрал необходимого большинства для избрания канцлером ФРГ
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером ФРГ в первом туре голосования, объявила председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер, трансляция заседания ведется на сайте бундестага.
"Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов. Он не избран канцлером Федеративной Республики Германии", - объявила председатель немецкого бундестага Клёкнер. За Мерца отдали 310 голосов.
Она сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага.
Канцлера ФРГ избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге его должны поддержать минимум 316 депутатов из 630. Если в первых двух турах голосования нет абсолютного большинства, также называемого "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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