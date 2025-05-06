https://1prime.ru/20250506/merts-857330559.html
Мерц официально назначен новым канцлером
Мерц официально назначен новым канцлером - 06.05.2025, ПРАЙМ
Мерц официально назначен новым канцлером
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил главу блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T18:05+0300
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2025-05-06T18:05+0300
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
ес
олаф шольц
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил главу блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ, передает агентство DPA. Парламент Германии только со второго раза смог проголосовать за назначение Мерца новым главой правительства. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории республики, который с первого раза не получил достаточного числа голосов членов бундестага для избрания на этот пост после победы его партии на парламентских выборах и успешных коалиционных переговоров. "Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", - пишет DPA. Мерц, как и предыдущий глава правительства Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Киеву. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Берлину крылатых ракет Taurus ВСУ при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что есть "много аргументов" против такого шага. Руководство в Москве будет рассматривать удар немецкими ракетами Taurus по любым объектам в РФ как участие властей в Берлине в боевых действиях на стороне киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также Мерц считает необходимым выработать единую позицию Евросоюза по конфликту на Украине и взаимоотношениям с Россией. В Германии 23 февраля состоялись досрочные парламентские выборы, победу на них одержал блок ХДС/ХСС. Второе место заняла правая "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Шольца заняли третье место, получив 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. В парламент также попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", которая получила одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
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германия, фридрих мерц, хдс/хсс, ес, олаф шольц
ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, ЕС, Олаф Шольц
Мерц официально назначен новым канцлером
Президент ФРГ официально назначил Мерца новым канцлером
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил главу блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ, передает агентство DPA.
Парламент Германии только со второго раза смог проголосовать за назначение Мерца новым главой правительства. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории республики, который с первого раза не получил достаточного числа голосов членов бундестага для избрания на этот пост после победы его партии на парламентских выборах и успешных коалиционных переговоров.
"Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", - пишет DPA.
"Прямой конфликт с РФ". Мерц готовится к фатальному шагу, считают в ФРГ
Мерц, как и предыдущий глава правительства Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Киеву. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Берлину крылатых ракет Taurus ВСУ при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что есть "много аргументов" против такого шага. Руководство в Москве будет рассматривать удар немецкими ракетами Taurus по любым объектам в РФ как участие властей в Берлине в боевых действиях на стороне киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также Мерц считает необходимым выработать единую позицию Евросоюза по конфликту на Украине и взаимоотношениям с Россией.
В Германии 23 февраля состоялись досрочные парламентские выборы, победу на них одержал блок ХДС/ХСС. Второе место заняла правая "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Шольца заняли третье место, получив 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. В парламент также попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", которая получила одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.