https://1prime.ru/20250506/merts-857330559.html

Мерц официально назначен новым канцлером

Мерц официально назначен новым канцлером - 06.05.2025, ПРАЙМ

Мерц официально назначен новым канцлером

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил главу блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T18:05+0300

2025-05-06T18:05+0300

2025-05-06T18:05+0300

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

ес

олаф шольц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил главу блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ, передает агентство DPA. Парламент Германии только со второго раза смог проголосовать за назначение Мерца новым главой правительства. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории республики, который с первого раза не получил достаточного числа голосов членов бундестага для избрания на этот пост после победы его партии на парламентских выборах и успешных коалиционных переговоров. "Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", - пишет DPA. Мерц, как и предыдущий глава правительства Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Киеву. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Берлину крылатых ракет Taurus ВСУ при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что есть "много аргументов" против такого шага. Руководство в Москве будет рассматривать удар немецкими ракетами Taurus по любым объектам в РФ как участие властей в Берлине в боевых действиях на стороне киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также Мерц считает необходимым выработать единую позицию Евросоюза по конфликту на Украине и взаимоотношениям с Россией. В Германии 23 февраля состоялись досрочные парламентские выборы, победу на них одержал блок ХДС/ХСС. Второе место заняла правая "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Шольца заняли третье место, получив 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. В парламент также попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", которая получила одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.

https://1prime.ru/20250418/merts-856825021.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, фридрих мерц, хдс/хсс, ес, олаф шольц