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Минфин: нет смысла менять нормативы по продаже валютной выручки

Минфин: нет смысла менять нормативы по продаже валютной выручки - 06.05.2025, ПРАЙМ

Минфин: нет смысла менять нормативы по продаже валютной выручки

Минфин РФ не видит смысла менять нормативы по продаже валютной выручки; фактические объемы продаж и возврата больше, чем в действующих нормативах, сообщил на... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:19+0300

2025-05-06T19:19+0300

2025-05-06T19:19+0300

экономика

антон силуанов

минфин

валютная выручка

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ не видит смысла менять нормативы по продаже валютной выручки; фактические объемы продаж и возврата больше, чем в действующих нормативах, сообщил на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы за стабильность. В том числе и в этом вопросе. На самом деле по факту продается и возвращается выручки больше, чем в существующем нормативе. Поэтому сейчас что-то менять не имеет смысла", - сказал Силуанов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)". Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.

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антон силуанов, минфин, валютная выручка