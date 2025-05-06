Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин: нет смысла менять нормативы по продаже валютной выручки - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250506/minfin-857331931.html
Минфин: нет смысла менять нормативы по продаже валютной выручки
Минфин: нет смысла менять нормативы по продаже валютной выручки - 06.05.2025, ПРАЙМ
Минфин: нет смысла менять нормативы по продаже валютной выручки
Минфин РФ не видит смысла менять нормативы по продаже валютной выручки; фактические объемы продаж и возврата больше, чем в действующих нормативах, сообщил на... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:19+0300
2025-05-06T19:19+0300
экономика
антон силуанов
минфин
валютная выручка
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_98e6ef2a3c88cec184d08b1f744b8e6b.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ не видит смысла менять нормативы по продаже валютной выручки; фактические объемы продаж и возврата больше, чем в действующих нормативах, сообщил на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы за стабильность. В том числе и в этом вопросе. На самом деле по факту продается и возвращается выручки больше, чем в существующем нормативе. Поэтому сейчас что-то менять не имеет смысла", - сказал Силуанов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)". Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
https://1prime.ru/20250430/kreml-857195646.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0c887f5f13c48bf9fb75d07abd0c85ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон силуанов, минфин, валютная выручка
Экономика, Антон Силуанов, Минфин, валютная выручка
19:19 06.05.2025
 
Минфин: нет смысла менять нормативы по продаже валютной выручки

Минфин РФ не видит смысла менять нормативы по продаже валютной выручки

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ не видит смысла менять нормативы по продаже валютной выручки; фактические объемы продаж и возврата больше, чем в действующих нормативах, сообщил на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы за стабильность. В том числе и в этом вопросе. На самом деле по факту продается и возвращается выручки больше, чем в существующем нормативе. Поэтому сейчас что-то менять не имеет смысла", - сказал Силуанов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
В Кремле раскрыли судьбу механизма обязательной продажи валютной выручки
30 апреля, 21:46
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)".
Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
 
ЭкономикаАнтон СилуановМинфинвалютная выручка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала