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Минфин не планирует спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году

Минфин не планирует спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году - 06.05.2025, ПРАЙМ

Минфин не планирует спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году

Минфин России не планирует каких-либо специальных мер для повышения доходов бюджета в 2025 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:24+0300

2025-05-06T19:24+0300

2025-05-06T19:24+0300

экономика

минфин

антон силуанов

бюджет

поступления в бюджет

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин России не планирует каких-либо специальных мер для повышения доходов бюджета в 2025 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Какими-то спецмерами не планируем (повышать доходную часть бюджета - ред.), - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных решениях властей для повышения доходной части федерального бюджета в условиях складывающейся в текущем году негативной конъюнктуры на внешних рынках. "Тем более всегда к таким решениям негативно относится бизнес, потому что справедливо говорит, что если уж вводить какие-то налоговые решения, то нужно их обсуждать с бизнесом. В текущем году мы не рассматриваем такого рода решения", - подчеркнул он. Министр признал, что нефтегазовые доходы бюджета РФ сейчас складываются ниже ожиданий, однако ненефтегазовые доходы даже превышают прогноз, и в целом исполнение бюджета по доходам идет неплохо. "Пока по доходам неплохо (складывается исполнение бюджета - ред.)", - сказал он. В частности, по его словам, поступления по НДС за январь-апрель 2025 года составили порядка 3 триллионов рублей, что на 1% выше планового показателя. Сборы по налогу на прибыль также превысили ожидания: в казну поступило от этого налога за четыре месяца 1,3 триллиона рублей против ожидавшихся 1,17 триллиона рублей. Поступления по НДФЛ в федеральный бюджет также превысили ожидания властей. "Но самое главное, что мы рассчитываем получать доходы от ненефтяной экономики и самое главное мы видим, что ненефтегазовый баланс у нас будет сохранен. Мы планировали 5,6% ВВП (ненефтегазовый дефицит бюджета РФ в 2025 году - ред). В нынешних условиях эти параметры будут даже чуть ниже и составят 5,5% ВВП против 7,3%, которые были в прошлом году", - отметил Силуанов.

https://1prime.ru/20250506/defitsit-857332060.html

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минфин, антон силуанов, бюджет, поступления в бюджет