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Минфин не планирует спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году - 06.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250506/minfin-857332198.html
Минфин не планирует спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году
Минфин не планирует спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году - 06.05.2025, ПРАЙМ
Минфин не планирует спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году
Минфин России не планирует каких-либо специальных мер для повышения доходов бюджета в 2025 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:24+0300
2025-05-06T19:24+0300
экономика
минфин
антон силуанов
бюджет
поступления в бюджет
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин России не планирует каких-либо специальных мер для повышения доходов бюджета в 2025 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Какими-то спецмерами не планируем (повышать доходную часть бюджета - ред.), - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных решениях властей для повышения доходной части федерального бюджета в условиях складывающейся в текущем году негативной конъюнктуры на внешних рынках. "Тем более всегда к таким решениям негативно относится бизнес, потому что справедливо говорит, что если уж вводить какие-то налоговые решения, то нужно их обсуждать с бизнесом. В текущем году мы не рассматриваем такого рода решения", - подчеркнул он. Министр признал, что нефтегазовые доходы бюджета РФ сейчас складываются ниже ожиданий, однако ненефтегазовые доходы даже превышают прогноз, и в целом исполнение бюджета по доходам идет неплохо. "Пока по доходам неплохо (складывается исполнение бюджета - ред.)", - сказал он. В частности, по его словам, поступления по НДС за январь-апрель 2025 года составили порядка 3 триллионов рублей, что на 1% выше планового показателя. Сборы по налогу на прибыль также превысили ожидания: в казну поступило от этого налога за четыре месяца 1,3 триллиона рублей против ожидавшихся 1,17 триллиона рублей. Поступления по НДФЛ в федеральный бюджет также превысили ожидания властей. "Но самое главное, что мы рассчитываем получать доходы от ненефтяной экономики и самое главное мы видим, что ненефтегазовый баланс у нас будет сохранен. Мы планировали 5,6% ВВП (ненефтегазовый дефицит бюджета РФ в 2025 году - ред). В нынешних условиях эти параметры будут даже чуть ниже и составят 5,5% ВВП против 7,3%, которые были в прошлом году", - отметил Силуанов.
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минфин, антон силуанов, бюджет, поступления в бюджет
Экономика, Минфин, Антон Силуанов, бюджет, поступления в бюджет
19:24 06.05.2025
 
Минфин не планирует спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году

Минфин не планирует каких-либо спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин России не планирует каких-либо специальных мер для повышения доходов бюджета в 2025 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Какими-то спецмерами не планируем (повышать доходную часть бюджета - ред.), - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных решениях властей для повышения доходной части федерального бюджета в условиях складывающейся в текущем году негативной конъюнктуры на внешних рынках.
"Тем более всегда к таким решениям негативно относится бизнес, потому что справедливо говорит, что если уж вводить какие-то налоговые решения, то нужно их обсуждать с бизнесом. В текущем году мы не рассматриваем такого рода решения", - подчеркнул он.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
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19:22
Министр признал, что нефтегазовые доходы бюджета РФ сейчас складываются ниже ожиданий, однако ненефтегазовые доходы даже превышают прогноз, и в целом исполнение бюджета по доходам идет неплохо.
"Пока по доходам неплохо (складывается исполнение бюджета - ред.)", - сказал он. В частности, по его словам, поступления по НДС за январь-апрель 2025 года составили порядка 3 триллионов рублей, что на 1% выше планового показателя. Сборы по налогу на прибыль также превысили ожидания: в казну поступило от этого налога за четыре месяца 1,3 триллиона рублей против ожидавшихся 1,17 триллиона рублей. Поступления по НДФЛ в федеральный бюджет также превысили ожидания властей.
"Но самое главное, что мы рассчитываем получать доходы от ненефтяной экономики и самое главное мы видим, что ненефтегазовый баланс у нас будет сохранен. Мы планировали 5,6% ВВП (ненефтегазовый дефицит бюджета РФ в 2025 году - ред). В нынешних условиях эти параметры будут даже чуть ниже и составят 5,5% ВВП против 7,3%, которые были в прошлом году", - отметил Силуанов.
 
ЭкономикаМинфинАнтон Силуановбюджетпоступления в бюджет
 
 
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