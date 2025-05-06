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Минфин жидает принятие весенних поправок к бюджету-2025 до конца июня - 06.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250506/minfin-857332591.html
Минфин жидает принятие весенних поправок к бюджету-2025 до конца июня
Минфин жидает принятие весенних поправок к бюджету-2025 до конца июня - 06.05.2025, ПРАЙМ
Минфин жидает принятие весенних поправок к бюджету-2025 до конца июня
Минфин РФ ожидает, что весенние поправки, уточняющие показатели бюджета на 2025 год, будут приняты до конца июня, таким образом, начинается обычный режим... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:31+0300
2025-05-06T19:31+0300
экономика
антон силуанов
минфин
бюджет
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что весенние поправки, уточняющие показатели бюджета на 2025 год, будут приняты до конца июня, таким образом, начинается обычный режим бюджетного процесса, когда бюджет корректируется весной и осенью, сообщил журналистам на брифинге министр финансов Антон Силуанов. "Рассчитываем на то, что до конца июня эти поправки будут приняты уже в парламенте, и закон будет подписан. С учетом уточнённых параметров прогноза текущего года в трехлетке подготовим бюджет на предстоящие годы... и осенью уже выйдем с окончательными поправками, которые точно расставят уже все приоритеты в 2025 году. Это мы входим в обычный нормальный режим бюджетного процесса, когда весной и осенью мы корректируем бюджет", - сказал он. Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, осенью будет подготовлен второй блок поправок; при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, сообщили ранее в Минфине. Минфин РФ также сообщил, что осенью подготовит второй блок поправок в бюджет для обеспечения финансирования расходов, возникающих в ходе исполнения бюджета. Как сообщало министерство, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей. Изначально законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. Силуанов в мае прошлого года говорил о том, что необходимо возвращаться на обычный режим бюджетного процесса.
https://1prime.ru/20250506/minfin-857332198.html
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антон силуанов, минфин, бюджет
Экономика, Антон Силуанов, Минфин, бюджет
19:31 06.05.2025
 
Минфин жидает принятие весенних поправок к бюджету-2025 до конца июня

Минфин России ожидает принятие весенних поправок к бюджету на 2025 год до конца июня

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что весенние поправки, уточняющие показатели бюджета на 2025 год, будут приняты до конца июня, таким образом, начинается обычный режим бюджетного процесса, когда бюджет корректируется весной и осенью, сообщил журналистам на брифинге министр финансов Антон Силуанов.
"Рассчитываем на то, что до конца июня эти поправки будут приняты уже в парламенте, и закон будет подписан. С учетом уточнённых параметров прогноза текущего года в трехлетке подготовим бюджет на предстоящие годы... и осенью уже выйдем с окончательными поправками, которые точно расставят уже все приоритеты в 2025 году. Это мы входим в обычный нормальный режим бюджетного процесса, когда весной и осенью мы корректируем бюджет", - сказал он.
Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, осенью будет подготовлен второй блок поправок; при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, сообщили ранее в Минфине. Минфин РФ также сообщил, что осенью подготовит второй блок поправок в бюджет для обеспечения финансирования расходов, возникающих в ходе исполнения бюджета.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Минфин не планирует спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году
19:24
Как сообщало министерство, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей.
Изначально законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.
Силуанов в мае прошлого года говорил о том, что необходимо возвращаться на обычный режим бюджетного процесса.
 
ЭкономикаАнтон СилуановМинфинбюджет
 
 
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