Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны показало кадры освобождения Курской области - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250506/minoborony-857298756.html
Минобороны показало кадры освобождения Курской области
Минобороны показало кадры освобождения Курской области - 06.05.2025, ПРАЙМ
Минобороны показало кадры освобождения Курской области
Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Гончаровка Суджанского района Курской области, который ранее в результате активных боевых действий... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T05:15+0300
2025-05-06T05:15+0300
общество
россия
рф
москва
валерий герасимов
владимир путин
всу
минобороны рф
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857298756.jpg?1746497750
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Гончаровка Суджанского района Курской области, который ранее в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север". Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области. На кадрах военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск "Север" зафиксировали последствия террористической вылазки ВСУ, которые остались после бегства остатков украинских боевиков. По данным МО РФ, на улицах населённого пункта Гончаровка были обнаружены брошенные украинскими военными элементы повреждённой военной техники и вооружения, что говорит о наличии интенсивных боевых действий. По словам заместителя командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота по военно-политической работе с позывным "Марик", украинские боевики "делали все максимально для того, чтобы спровоцировать нашу армию на нанесение удара по мирной инфраструктуре" с целью впоследствии распространить в адрес ВС РФ дискредитирующую информацию. "Шансов у них не было. Враг не мог нас остановить", - сказал замполит, его слова приводит военное ведомство. В ходе выполнения боевых задач российские подразделения столкнулись с необходимостью преодоления значительных инженерных препятствий, с чем они успешно справились, что в свою очередь свидетельствует о высоком уровне боевой подготовки и профессионализма личного состава. Отмечается, что российские военнослужащие осуществили захват трофейного вооружения и документации, принадлежавшие формированиям ВСУ. В настоящее время военнослужащие продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь. Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило ранее Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, москва, валерий герасимов, владимир путин, всу, минобороны рф, вс рф
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, Минобороны РФ, ВС РФ
05:15 06.05.2025
 
Минобороны показало кадры освобождения Курской области

Минобороны опубликовало кадры из населенного пункта Гончаровка в Курской области

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Гончаровка Суджанского района Курской области, который ранее в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север".
Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области.
На кадрах военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск "Север" зафиксировали последствия террористической вылазки ВСУ, которые остались после бегства остатков украинских боевиков.
По данным МО РФ, на улицах населённого пункта Гончаровка были обнаружены брошенные украинскими военными элементы повреждённой военной техники и вооружения, что говорит о наличии интенсивных боевых действий.
По словам заместителя командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота по военно-политической работе с позывным "Марик", украинские боевики "делали все максимально для того, чтобы спровоцировать нашу армию на нанесение удара по мирной инфраструктуре" с целью впоследствии распространить в адрес ВС РФ дискредитирующую информацию.
"Шансов у них не было. Враг не мог нас остановить", - сказал замполит, его слова приводит военное ведомство.
В ходе выполнения боевых задач российские подразделения столкнулись с необходимостью преодоления значительных инженерных препятствий, с чем они успешно справились, что в свою очередь свидетельствует о высоком уровне боевой подготовки и профессионализма личного состава.
Отмечается, что российские военнослужащие осуществили захват трофейного вооружения и документации, принадлежавшие формированиям ВСУ.
В настоящее время военнослужащие продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.
Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило ранее Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
 
ОбществоРОССИЯРФМОСКВАВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУМинобороны РФВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала