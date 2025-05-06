https://1prime.ru/20250506/minoborony-857298756.html

Минобороны показало кадры освобождения Курской области

Минобороны показало кадры освобождения Курской области - 06.05.2025, ПРАЙМ

Минобороны показало кадры освобождения Курской области

Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Гончаровка Суджанского района Курской области, который ранее в результате активных боевых действий... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T05:15+0300

2025-05-06T05:15+0300

2025-05-06T05:15+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минобороны России опубликовало кадры из населенного пункта Гончаровка Суджанского района Курской области, который ранее в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск "Север". Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области. На кадрах военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск "Север" зафиксировали последствия террористической вылазки ВСУ, которые остались после бегства остатков украинских боевиков. По данным МО РФ, на улицах населённого пункта Гончаровка были обнаружены брошенные украинскими военными элементы повреждённой военной техники и вооружения, что говорит о наличии интенсивных боевых действий. По словам заместителя командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота по военно-политической работе с позывным "Марик", украинские боевики "делали все максимально для того, чтобы спровоцировать нашу армию на нанесение удара по мирной инфраструктуре" с целью впоследствии распространить в адрес ВС РФ дискредитирующую информацию. "Шансов у них не было. Враг не мог нас остановить", - сказал замполит, его слова приводит военное ведомство. В ходе выполнения боевых задач российские подразделения столкнулись с необходимостью преодоления значительных инженерных препятствий, с чем они успешно справились, что в свою очередь свидетельствует о высоком уровне боевой подготовки и профессионализма личного состава. Отмечается, что российские военнослужащие осуществили захват трофейного вооружения и документации, принадлежавшие формированиям ВСУ. В настоящее время военнослужащие продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения СВО. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь. Российские военные помогают местным органам власти Курской области, полностью освобожденной от ВСУ, восстанавливать мирную жизнь, сообщило ранее Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

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общество , россия, рф, москва, валерий герасимов, владимир путин, всу, минобороны рф, вс рф