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Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих - 06.05.2025, ПРАЙМ
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих - столько пленных из состава украинской армии переданы Киеву, сообщило во вторник Минобороны | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T15:01+0300
2025-05-06T15:01+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих - столько пленных из состава украинской армии переданы Киеву, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Шестого мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, военнослужащим предоставили возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, рассказали в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что при возвращении российских военнослужащих из плена гуманитарное посредничество оказали Объединённые Арабские Эмираты.
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РОССИЯ, Киев, МОСКВА, Минобороны РФ, ВСУ
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих
Минобороны: Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих - столько пленных из состава украинской армии переданы Киеву, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Шестого мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, военнослужащим предоставили возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, рассказали в МО РФ.
В ведомстве подчеркнули, что при возвращении российских военнослужащих из плена гуманитарное посредничество оказали Объединённые Арабские Эмираты.
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