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Миронов предложил разместить на обновлённых купюрах города-герои ВОВ

Миронов предложил разместить на обновлённых купюрах города-герои ВОВ - 06.05.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил разместить на обновлённых купюрах города-герои ВОВ

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T01:20+0300

2025-05-06T01:20+0300

2025-05-06T01:20+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, в частности, Одессы и Киева, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В преддверии обновления банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей прошу рассмотреть возможность посвятить их дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск. В дизайне банкнот предлагается указать: "Город-герой Великой Отечественной войны", - сообщается в письме. Как рассказал РИА Новости Миронов, эти города навсегда вписаны в российское историческое и духовное пространство, и именно с их улиц начинался всенародный отпор врагу, а их стены стали символом несгибаемой воли и единства многонационального народа России. По словам политика, размещение панорам Мамаева кургана, Невского пятачка, Брестской крепости, Сапун-горы и других знаковых мест на новых купюрах наполнит каждую из них живым содержанием памяти, превратит обычный денежный знак в ежедневный урок истории и уважения к ветеранам. "Практика Банка России по выпуску памятных монет доказала, что подобные художественные решения вызывают огромный общественный интерес и содействуют популяризации исторического знания", – сказал лидер СРЗП. Миронов считает, что расширение этой традиции на массовые банкноты станет масштабным шагом в укреплении гражданской идентичности, особенно среди молодёжи. Он также добавил, что помимо эстетического эффекта, на банкнотах предлагается разместить современные защитные элементы – голограммы с изображением Георгиевской ленты или микротекст с цитатами из фронтовых писем, что повысит устойчивость купюр к подделке. "Убежден, что включение в денежное обращение визуальных символов поможет увековечить подвиг наших предков – победителей в Великой Отечественной войне", – заключил депутат Госдумы. Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу, никто себя не жалел, напомнил ранее президент России Владимир Путин на просветительском марафоне "Знание. Первые".

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