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Миронов предложил разместить на обновлённых купюрах города-герои ВОВ
Миронов предложил разместить на обновлённых купюрах города-герои ВОВ - 06.05.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил разместить на обновлённых купюрах города-герои ВОВ
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T01:20+0300
2025-05-06T01:20+0300
2025-05-06T01:20+0300
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владимир путин
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банк россии
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, в частности, Одессы и Киева, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В преддверии обновления банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей прошу рассмотреть возможность посвятить их дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск. В дизайне банкнот предлагается указать: "Город-герой Великой Отечественной войны", - сообщается в письме.
Как рассказал РИА Новости Миронов, эти города навсегда вписаны в российское историческое и духовное пространство, и именно с их улиц начинался всенародный отпор врагу, а их стены стали символом несгибаемой воли и единства многонационального народа России.
По словам политика, размещение панорам Мамаева кургана, Невского пятачка, Брестской крепости, Сапун-горы и других знаковых мест на новых купюрах наполнит каждую из них живым содержанием памяти, превратит обычный денежный знак в ежедневный урок истории и уважения к ветеранам.
"Практика Банка России по выпуску памятных монет доказала, что подобные художественные решения вызывают огромный общественный интерес и содействуют популяризации исторического знания", – сказал лидер СРЗП.
Миронов считает, что расширение этой традиции на массовые банкноты станет масштабным шагом в укреплении гражданской идентичности, особенно среди молодёжи.
Он также добавил, что помимо эстетического эффекта, на банкнотах предлагается разместить современные защитные элементы – голограммы с изображением Георгиевской ленты или микротекст с цитатами из фронтовых писем, что повысит устойчивость купюр к подделке.
"Убежден, что включение в денежное обращение визуальных символов поможет увековечить подвиг наших предков – победителей в Великой Отечественной войне", – заключил депутат Госдумы.
Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу, никто себя не жалел, напомнил ранее президент России Владимир Путин на просветительском марафоне "Знание. Первые".
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россия, одесса, севастополь, волгоград, сергей миронов, эльвира набиуллина, владимир путин, банк россия, банк россии, госдума
РОССИЯ, Одесса, СЕВАСТОПОЛЬ, ВОЛГОГРАД, Сергей Миронов, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, банк Россия, Банк России, Госдума
Миронов предложил разместить на обновлённых купюрах города-герои ВОВ
Миронов предложил разместить на обновлённых купюрах изображения городов-героев ВОВ
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, в частности, Одессы и Киева, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В преддверии обновления банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей прошу рассмотреть возможность посвятить их дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск. В дизайне банкнот предлагается указать: "Город-герой Великой Отечественной войны", - сообщается в письме.
Как рассказал РИА Новости Миронов, эти города навсегда вписаны в российское историческое и духовное пространство, и именно с их улиц начинался всенародный отпор врагу, а их стены стали символом несгибаемой воли и единства многонационального народа России.
По словам политика, размещение панорам Мамаева кургана, Невского пятачка, Брестской крепости, Сапун-горы и других знаковых мест на новых купюрах наполнит каждую из них живым содержанием памяти, превратит обычный денежный знак в ежедневный урок истории и уважения к ветеранам.
"Практика Банка России по выпуску памятных монет доказала, что подобные художественные решения вызывают огромный общественный интерес и содействуют популяризации исторического знания", – сказал лидер СРЗП.
Миронов считает, что расширение этой традиции на массовые банкноты станет масштабным шагом в укреплении гражданской идентичности, особенно среди молодёжи.
Он также добавил, что помимо эстетического эффекта, на банкнотах предлагается разместить современные защитные элементы – голограммы с изображением Георгиевской ленты или микротекст с цитатами из фронтовых писем, что повысит устойчивость купюр к подделке.
"Убежден, что включение в денежное обращение визуальных символов поможет увековечить подвиг наших предков – победителей в Великой Отечественной войне", – заключил депутат Госдумы.
Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу, никто себя не жалел, напомнил ранее президент России Владимир Путин на просветительском марафоне "Знание. Первые".