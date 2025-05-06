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Мишустин отметил важность удобных аэропортов в развитии экономики регионов

Мишустин отметил важность удобных аэропортов в развитии экономики регионов - 06.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил важность удобных аэропортов в развитии экономики регионов

Хорошо оборудованные, удобные аэропорты необходимы для усиления связности территорий и развития экономики субъектов РФ, правительство уделяет таким вопросам... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T12:19+0300

2025-05-06T12:19+0300

2025-05-06T12:19+0300

экономика

россия

михаил мишустин

аэропорт

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 6 мая - ПРАЙМ. Хорошо оборудованные, удобные аэропорты необходимы для усиления связности территорий и развития экономики субъектов РФ, правительство уделяет таким вопросам особое внимание, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина во вторник приехал с рабочим визитом в Минеральные Воды, где осмотрел новый терминал международного аэропорта. "Хорошо оборудованные, удобные воздушные гавани необходимы для усиления связности территорий нашей большой страны, повышения доступности перелетов для граждан и, конечно, развития экономики субъектов федерации", - сказал Мишустин на совещании по вопросу "О развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России". Он отметил, что в прошлом году завершилась реконструкция взлетно-посадочных полос в Кемерово и Томске, открылись семь аэровокзальных комплексов, а с начала текущего года введены в эксплуатацию три новых терминала – в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском. "Правительство уделяет таким вопросам особое внимание. В ходе предыдущих рабочих поездок я лично осмотрел ход реализации проекта в Магадане. Ознакомился с планами в Хабаровске, Новосибирске, Горно-Алтайске", - рассказал председатель правительства.

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россия, михаил мишустин, аэропорт