https://1prime.ru/20250506/moloko-857316861.html
Производство молока в России в I квартале выросло на 3,7 процента
Производство молока в России в I квартале выросло на 3,7 процента - 06.05.2025, ПРАЙМ
Производство молока в России в I квартале выросло на 3,7 процента
Производство питьевого молока в РФ в первом квартале 2025 года составило свыше 1,5 миллиона тонн, что на 3,7% больше аналогичного периода прошлого года,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:06+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Производство питьевого молока в РФ в первом квартале 2025 года составило свыше 1,5 миллиона тонн, что на 3,7% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минсельхоз РФ. "В России продолжает увеличиваться производство молочной продукции. В первом квартале текущего года отечественные предприятия выпустили свыше 1,5 миллиона тонн питьевого молока, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении. Также там отметили, что в январе-марте было произведено 83,3 тысячи тонн сливочного масла (прирост составил 4,3% к уровню прошлого года), 121,8 тысячи тонн творога (+2,5%). Кроме того, было выпущено 124,9 тысячи тонн мороженого (+2,1%) и 202,1 тысячи тонн йогурта (+2,5%), а также 49,2 тысячи тонн сухих молока и сливок (+19,5%). В министерстве подчеркнули, что молочная отрасль остается одной из наиболее поддерживаемых в российском АПК - в прошлом году на развитие этого направления было выделено более 80 миллиардов рублей. Переработчикам доступны льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, возмещение части затрат на переработку и другие инструменты. "Увеличение объемов выпуска молочной продукции связано, в том числе, с повышением спроса на фоне роста реальных располагаемых доходов населения. Представители отрасли ожидают к концу 2025 года более интенсивных темпов прироста спроса и, соответственно, объемов выпуска готовой продукции", - отметил генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов, слова которого приводятся в сообщении.
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минсельхоз, союзмолоко, сельское хозяйство, молоко
Экономика, Минсельхоз, Союзмолоко, Сельское хозяйство, молоко
Производство молока в России в I квартале выросло на 3,7 процента
Минсельхоз: производство молока в России в I квартале 2025 года выросло на 3,7 процента
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Производство питьевого молока в РФ в первом квартале 2025 года составило свыше 1,5 миллиона тонн, что на 3,7% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минсельхоз РФ.
"В России продолжает увеличиваться производство молочной продукции. В первом квартале текущего года отечественные предприятия выпустили свыше 1,5 миллиона тонн питьевого молока, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что в январе-марте было произведено 83,3 тысячи тонн сливочного масла (прирост составил 4,3% к уровню прошлого года), 121,8 тысячи тонн творога (+2,5%). Кроме того, было выпущено 124,9 тысячи тонн мороженого (+2,1%) и 202,1 тысячи тонн йогурта (+2,5%), а также 49,2 тысячи тонн сухих молока и сливок (+19,5%).
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В министерстве подчеркнули, что молочная отрасль остается одной из наиболее поддерживаемых в российском АПК - в прошлом году на развитие этого направления было выделено более 80 миллиардов рублей. Переработчикам доступны льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, возмещение части затрат на переработку и другие инструменты.
"Увеличение объемов выпуска молочной продукции связано, в том числе, с повышением спроса на фоне роста реальных располагаемых доходов населения. Представители отрасли ожидают к концу 2025 года более интенсивных темпов прироста спроса и, соответственно, объемов выпуска готовой продукции", - отметил генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов, слова которого приводятся в сообщении.