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В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
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В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая
В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая
Ограничения возможны в Москве с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T10:00+0300
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общество
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Ограничения возможны в Москве с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства. "В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам", - рассказали в пресс-службе.
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общество , москва
Общество , МОСКВА
10:00 06.05.2025
 
В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая

В Москве с 7 по 9 мая возможны ограничения на проезд транспорта

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Ограничения возможны в Москве с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства.
"В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам", - рассказали в пресс-службе.
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