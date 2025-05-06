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В МТС рассказали о самой популярной среди иностранных абонентов станции - 06.05.2025, ПРАЙМ
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В МТС рассказали о самой популярной среди иностранных абонентов станции
В МТС рассказали о самой популярной среди иностранных абонентов станции - 06.05.2025, ПРАЙМ
В МТС рассказали о самой популярной среди иностранных абонентов станции
Самая популярная среди иностранных абонентов базовая станция России работает в Антарктиде: в 2024 году на шестом континенте зарубежных абонентов было в сотни... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T04:42+0300
2025-05-06T04:42+0300
технологии
россия
индия
москва
китай
мтс
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самая популярная среди иностранных абонентов базовая станция России работает в Антарктиде: в 2024 году на шестом континенте зарубежных абонентов было в сотни раз больше, чем собственных, рассказали РИА Новости в МТС. "ПАО "МТС"… определила, что самая популярная среди иностранных абонентов базовая станция России работает в Антарктиде: в 2024 году на российской полярной станции "Беллинсгаузен" гостевых абонентов в сети МТС было больше, чем собственных абонентов в сотни раз, а общая доля дата-трафика роумеров превышала 40%", - сообщили в компании. Отмечается, что компания анализировала роуминговые данные за 2024 год на трех российских станциях. На антарктических станциях ярко выражена сезонная активность абонентов в роуминге - лето в южном полушарии длится с ноября по март. Так, на станции "Беллинсгаузен" за прошлый год было зарегистрировано 7,6 тысячи абонентов от 171 оператора из 79 стран. Лидерами по числу абонентов и объему потребленных услуг были операторы China Mobile (Китай), T-Mobile USA Inc. (США), Smart Philippines (Филиппины), по длительности разговоров – Telefonica Moviles Chile S.A. (Чили), а по объему трафика данных - T-Mobile USA Inc. Ко второй станции - "Прогресс" - в 2024 году подключалось 689 абонентов от 39 операторов из 26 стран. На эту локацию влияет близость китайской антарктической станции "Чжуншань", добавили в компании. По данным оператора, из-за соседства с китайской антарктической станцией наибольшие объемы потребленных услуг и число абонентов приходятся, соответственно, на китайских операторов China Mobile и China Unicom. На третьем месте по количеству зарегистрированных абонентов - индийская Bharti Airtel Limited. Третья базовая станция под названием "Новолазаревская" зарегистрировала 287 абонентов 50 операторов из 29 стран. Сеть была востребована в основном у абонентов из Индии, которые пользовались голосовыми услугами. В лидерах среди гостевых операторов по количеству абонентов и объему потребленных услуг оказались Bharti Airtel Limited (Индия) и Vodacom (Pty) Ltd (ЮАР), по голосовым услугам – Vodafone Essar (Индия), а по смс и передаче данных – Bharti Airtel Limited.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, россия, индия, москва, китай, мтс
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, МТС
04:42 06.05.2025
 
В МТС рассказали о самой популярной среди иностранных абонентов станции

МТС: самая популярная среди иностранных абонентов база России работает в Антарктиде

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самая популярная среди иностранных абонентов базовая станция России работает в Антарктиде: в 2024 году на шестом континенте зарубежных абонентов было в сотни раз больше, чем собственных, рассказали РИА Новости в МТС.
"ПАО "МТС"… определила, что самая популярная среди иностранных абонентов базовая станция России работает в Антарктиде: в 2024 году на российской полярной станции "Беллинсгаузен" гостевых абонентов в сети МТС было больше, чем собственных абонентов в сотни раз, а общая доля дата-трафика роумеров превышала 40%", - сообщили в компании.
Отмечается, что компания анализировала роуминговые данные за 2024 год на трех российских станциях. На антарктических станциях ярко выражена сезонная активность абонентов в роуминге - лето в южном полушарии длится с ноября по март.
Так, на станции "Беллинсгаузен" за прошлый год было зарегистрировано 7,6 тысячи абонентов от 171 оператора из 79 стран. Лидерами по числу абонентов и объему потребленных услуг были операторы China Mobile (Китай), T-Mobile USA Inc. (США), Smart Philippines (Филиппины), по длительности разговоров – Telefonica Moviles Chile S.A. (Чили), а по объему трафика данных - T-Mobile USA Inc.
Ко второй станции - "Прогресс" - в 2024 году подключалось 689 абонентов от 39 операторов из 26 стран. На эту локацию влияет близость китайской антарктической станции "Чжуншань", добавили в компании.
По данным оператора, из-за соседства с китайской антарктической станцией наибольшие объемы потребленных услуг и число абонентов приходятся, соответственно, на китайских операторов China Mobile и China Unicom. На третьем месте по количеству зарегистрированных абонентов - индийская Bharti Airtel Limited.
Третья базовая станция под названием "Новолазаревская" зарегистрировала 287 абонентов 50 операторов из 29 стран. Сеть была востребована в основном у абонентов из Индии, которые пользовались голосовыми услугами. В лидерах среди гостевых операторов по количеству абонентов и объему потребленных услуг оказались Bharti Airtel Limited (Индия) и Vodacom (Pty) Ltd (ЮАР), по голосовым услугам – Vodafone Essar (Индия), а по смс и передаче данных – Bharti Airtel Limited.
 
ТехнологииРОССИЯИНДИЯМОСКВАКИТАЙМТС
 
 
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