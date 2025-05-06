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Минфин на аукционах 7 мая разместит ОФЗ серии 26233

Минфин на аукционах 7 мая разместит ОФЗ серии 26233 - 06.05.2025, ПРАЙМ

Минфин на аукционах 7 мая разместит ОФЗ серии 26233

Минфин России в среду, 7 мая, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:04+0300

2025-05-06T16:04+0300

2025-05-06T16:04+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 7 мая, на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги одного выпуска, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

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