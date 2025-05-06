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В Кремле пообещали адекватный ответ на попытки ударов Киева по России
В Кремле пообещали адекватный ответ на попытки ударов Киева по России - 06.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле пообещали адекватный ответ на попытки ударов Киева по России
Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:19+0300
2025-05-06T13:19+0300
2025-05-06T13:19+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - сказал Песков журналистам Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
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общество , россия, москва, киев, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Киев, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали адекватный ответ на попытки ударов Киева по России
Песков: Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - сказал Песков журналистам
Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Киев продолжает удары по мирной инфраструктуре России, заявили в Кремле