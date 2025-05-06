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В Кремле прокомментировали ажиотаж вокруг любимого кефира Путина
В Кремле прокомментировали ажиотаж вокруг любимого кефира Путина - 06.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ажиотаж вокруг любимого кефира Путина
Ажиотаж вызывает не сам любимый кефир президента, а популярность главы государства среди россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:21+0300
2025-05-06T13:21+0300
2025-05-06T13:21+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Ажиотаж вызывает не сам любимый кефир президента, а популярность главы государства среди россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии "Вакинское агро" под маркой "Эковакино", попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. В свою очередь, в компании сообщили РИА Новости, что готовы к росту спроса и могут увеличить объем выпускаемой продукции. "Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны. И это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства.", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидали ли в Кремле, что любимый кефир президента вызовет ажиотаж после выхода фильма.
https://1prime.ru/20250506/putin-857303748.html
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бизнес, россия, общество , дмитрий песков
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ажиотаж вокруг любимого кефира Путина
Песков: ажиотаж вызывает не сам кефир, а популярность Путина
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Ажиотаж вызывает не сам любимый кефир президента, а популярность главы государства среди россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии "Вакинское агро" под маркой "Эковакино", попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.
В свою очередь, в компании сообщили РИА Новости, что готовы к росту спроса и могут увеличить объем выпускаемой продукции.
"Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны. И это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства.", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидали ли в Кремле, что любимый кефир президента вызовет ажиотаж после выхода фильма.
"Вакинское агро" заявило о готовности к спросу на кефир, который пьет Путин