https://1prime.ru/20250506/peskov-857314496.html

В Кремле прокомментировали ажиотаж вокруг любимого кефира Путина

В Кремле прокомментировали ажиотаж вокруг любимого кефира Путина - 06.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали ажиотаж вокруг любимого кефира Путина

Ажиотаж вызывает не сам любимый кефир президента, а популярность главы государства среди россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:21+0300

2025-05-06T13:21+0300

2025-05-06T13:21+0300

бизнес

россия

общество

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Ажиотаж вызывает не сам любимый кефир президента, а популярность главы государства среди россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии "Вакинское агро" под маркой "Эковакино", попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. В свою очередь, в компании сообщили РИА Новости, что готовы к росту спроса и могут увеличить объем выпускаемой продукции. "Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это консолидация всего общества, это проявление консолидации общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны. И это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства.", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидали ли в Кремле, что любимый кефир президента вызовет ажиотаж после выхода фильма.

https://1prime.ru/20250506/putin-857303748.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , дмитрий песков