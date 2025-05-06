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Philips ожидает потери в 250-300 миллионов евро из-за пошлин США
Philips ожидает потери в 250-300 миллионов евро из-за пошлин США - 06.05.2025, ПРАЙМ
Philips ожидает потери в 250-300 миллионов евро из-за пошлин США
Нидерландская компания Philips ожидает потери в 2025 году в размере от 250 до 300 миллионов евро из-за новых импортных пошлин США, говорится в отчете компании... | 06.05.2025, ПРАЙМ
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ГААГА, 6 мая - ПРАЙМ. Нидерландская компания Philips ожидает потери в 2025 году в размере от 250 до 300 миллионов евро из-за новых импортных пошлин США, говорится в отчете компании за первый квартал текущего года. "В условиях неопределенной макроэкономической среды прогноз Philips на весь 2025 год обновлен с учетом предполагаемого влияния объявленных к настоящему времени пошлин", - сообщается в отчете, опубликованном на сайте Philips. Как отмечается, здесь имеются в виду пошлины США против Китая и ответные меры КНР в отношении Штатов, а также американские пошлины в отношении других стран. В отчете подчеркивается, что Philips ожидает "влияния пошлин в размере 250-300 миллионов евро". Ранее нидерландская бизнес-ассоциация по торговле и логистике Evofenedex сообщила РИА Новости, что грузовые перевозки со всего мира в США сталкиваются со сбоями из-за американских пошлин: 80 контейнеровозов либо изменили, либо отменили свои маршруты, что составляет 20% от общего числа грузовых судов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
Philips ожидает потери в 250-300 миллионов евро из-за пошлин США
Philips ожидает потери в 250-300 миллионов евро из-за новых импортных пошлин США
ГААГА, 6 мая - ПРАЙМ. Нидерландская компания Philips ожидает потери в 2025 году в размере от 250 до 300 миллионов евро из-за новых импортных пошлин США, говорится в отчете компании за первый квартал текущего года.
"В условиях неопределенной макроэкономической среды прогноз Philips на весь 2025 год обновлен с учетом предполагаемого влияния объявленных к настоящему времени пошлин", - сообщается в отчете, опубликованном на сайте Philips.
Как отмечается, здесь имеются в виду пошлины США против Китая и ответные меры КНР в отношении Штатов, а также американские пошлины в отношении других стран.
В отчете подчеркивается, что Philips ожидает "влияния пошлин в размере 250-300 миллионов евро".
Ранее нидерландская бизнес-ассоциация по торговле и логистике Evofenedex сообщила РИА Новости, что грузовые перевозки со всего мира в США сталкиваются со сбоями из-за американских пошлин: 80 контейнеровозов либо изменили, либо отменили свои маршруты, что составляет 20% от общего числа грузовых судов.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Австралия расширит торговлю с КНР и другими странами в условиях пошлин США