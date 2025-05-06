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МО Польши подписало оружейные контракты сразу с 81 предприятием

МО Польши подписало оружейные контракты сразу с 81 предприятием - 06.05.2025, ПРАЙМ

МО Польши подписало оружейные контракты сразу с 81 предприятием

Министерство национальной обороны Польши подписало оружейные контракты сразу с 81 предприятием, сообщил заместитель министра национальной обороны республики... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:41+0300

2025-05-06T13:41+0300

2025-05-06T13:41+0300

вооружения

польша

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ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Министерство национальной обороны Польши подписало оружейные контракты сразу с 81 предприятием, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Бейда на конференции в Варшаве. "Вчера 81 компания получила подписанные контракты на общую сумму 350 миллиона злотых (около 92 миллиона долларов). В следующем году в польскую военную промышленность, как государственную, так и частную, будет направлено более полумиллиарда злотых (более 130 миллионов долларов)", - сказал Бейда. При этом он отметил, что польские военные стараются поддерживать оборонную промышленности на случай наступления "часа Х". "В министерстве национальной обороны мы поддерживаем многие фабрики, многие оружейные заводы. Помимо прочего, речь идет о поддержании возможностей, даже если в данный момент нет необходимости производить данное оборудование или оружие. Идея здесь заключается в том, чтобы сохранить возможности в заданном пространстве на случай наступления часа "Х", - добавил замминистра.

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польша