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Полянский рассказал о диалоге России и США в ООН

Полянский рассказал о диалоге России и США в ООН - 06.05.2025, ПРАЙМ

Полянский рассказал о диалоге России и США в ООН

С приходом новой администрации в Вашингтоне РФ и США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T08:09+0300

2025-05-06T08:09+0300

2025-05-06T08:09+0300

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ООН, 6 мая – ПРАЙМ. С приходом новой администрации в Вашингтоне РФ и США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Мы общаемся на ежедневной основе, на разных уровнях. Если говорить об экспертных уровнях, то наши эксперты взаимодействовали, взаимодействуют и продолжают взаимодействовать по любым досье Совета Безопасности. Это не означает, что у нас нет необходимости говорить на уровне постпреда или заместителя постпреда миссии, но мы это делаем. И с новой администрацией это стало проще, я думаю, что они сейчас более открыты. Но там все еще старая команда, которая получает новые указания", – сказал Полянский. В минувший четверг Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. Полянский тогда отмечал, что РФ с нетерпением ждет работы с Уолтцем.

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