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Полянский рассказал о диалоге России и США в ООН
Полянский рассказал о диалоге России и США в ООН - 06.05.2025, ПРАЙМ
Полянский рассказал о диалоге России и США в ООН
С приходом новой администрации в Вашингтоне РФ и США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:09+0300
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ООН, 6 мая – ПРАЙМ. С приходом новой администрации в Вашингтоне РФ и США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Мы общаемся на ежедневной основе, на разных уровнях. Если говорить об экспертных уровнях, то наши эксперты взаимодействовали, взаимодействуют и продолжают взаимодействовать по любым досье Совета Безопасности. Это не означает, что у нас нет необходимости говорить на уровне постпреда или заместителя постпреда миссии, но мы это делаем. И с новой администрацией это стало проще, я думаю, что они сейчас более открыты. Но там все еще старая команда, которая получает новые указания", – сказал Полянский. В минувший четверг Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. Полянский тогда отмечал, что РФ с нетерпением ждет работы с Уолтцем.
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Политика, РОССИЯ, РФ, США, ВАШИНГТОН, ООН, Signal
Полянский рассказал о диалоге России и США в ООН
Полянский: с приходом администрации Трампа, России и США стало легче вести диалог в ООН
ООН, 6 мая – ПРАЙМ. С приходом новой администрации в Вашингтоне РФ и США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Мы общаемся на ежедневной основе, на разных уровнях. Если говорить об экспертных уровнях, то наши эксперты взаимодействовали, взаимодействуют и продолжают взаимодействовать по любым досье Совета Безопасности. Это не означает, что у нас нет необходимости говорить на уровне постпреда или заместителя постпреда миссии, но мы это делаем. И с новой администрацией это стало проще, я думаю, что они сейчас более открыты. Но там все еще старая команда, которая получает новые указания", – сказал Полянский.
В минувший четверг Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. Полянский тогда отмечал, что РФ с нетерпением ждет работы с Уолтцем.
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