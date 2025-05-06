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New ork Times получила Пулитцеровскую премию

New ork Times получила Пулитцеровскую премию - 06.05.2025, ПРАЙМ

New ork Times получила Пулитцеровскую премию

Издание New York Times было удостоено 109-й Пулитцеровской премии за серию статей, разоблачающих неудачи американских военных в Афганистане. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T04:00+0300

2025-05-06T04:00+0300

2025-05-06T04:00+0300

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владимир путин

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 6 мая – ПРАЙМ. Издание New York Times было удостоено 109-й Пулитцеровской премии за серию статей, разоблачающих неудачи американских военных в Афганистане. "(Награда вручена – ред.) за авторитетный анализ того, как Соединенные Штаты заложили основы собственного провала в Афганистане, в основном поддерживая кровожадные ополчения, которые подталкивали гражданское население к Талибану" – сообщается на официальном сайте Пулитцеровской премии. Эта серия журналистских расследований состоит из семи статей. В них представлены ранее не публиковавшиеся архивные материалы, а также информация с мест событий и различные интервью, которые позволяют глубже понять роль Соединённых Штатов в разразившейся трагедии. В общей сложности было вручено 15 наград за выдающиеся достижения в области журналистики. Две из них достались команде Washington Post и фотографу из New York Times за оперативное освещение событий, произошедших 13 июля 2024 года, когда было совершено покушение на Трампа. Еще одной награды удостоен The Wall Street Journal "за хронику политических и личных изменений самого богатого человека в мире Илона Маска, включая его поворот к консервативной политике, употребление легальных и нелегальных наркотиков и частные беседы с президентом России Владимиром Путиным". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, отвечая журналистам на вопрос, контактировал ли президент РФ Владимир Путин с Маском после 2021 года, назвал ложной информацию американской газеты The Wall Street Journal о контактах Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска. Среди других наиболее популярных тем, удостоенных наград, были такие, как борьба с наркотиками в США и освещение военных операций в Газе и Сирии. Также было вручено 8 наград за достижения в литературе, драматургии и музыке. Пулитцеровская премия – это одна из самых престижных наград в области журналистики, литературы и музыки. Она вручается ежегодно за выдающиеся достижения в этих сферах, подчеркивая вклад в информирование общества и поддержание высоких профессиональных стандартов. Премия была учреждена в 1917 году известным газетным издателем Джозефом Пулитцером. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Власти ФРГ ввиду исходящей опасности по отношению к ряду граждан Афганистана начали специальную программу по приёму афганских беженцев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, афганистан, рф, сша, владимир путин, дмитрий песков, new york times, the wall street journal, washington post