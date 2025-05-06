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В Приамурье потушили пал сухой травы
В Приамурье потушили пал сухой травы - 06.05.2025, ПРАЙМ
В Приамурье потушили пал сухой травы
Пал сухой травы площадью 100 гектаров потушили под селом Николаевка в Приамурье, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ). | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T03:45+0300
2025-05-06T03:45+0300
2025-05-06T03:45+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Пал сухой травы площадью 100 гектаров потушили под селом Николаевка в Приамурье, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
"Огромный пал ликвидирован под Николаевкой: 100 гектаров сухой травы. В тушении участвовали 4 единицы техники и 20 человек (пожарные, администрация округа и добровольная пожарная команда). Благодаря слаженным действиям угрозы населённому пункту удалось избежать, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты центра спасли от огня гнездо аиста в Тамбовском округе.
"Пожарные Амурской области спасают не только жизни людей, но и всех обитателей природы. Вчера, туша пал сухой травы, пожарные Тамбовского муниципального округа заметили гнездо аиста, почти скрытое в дыму. Не теряя времени, они не дали огню распространиться к гнезду", - добавили в ведомстве.
В Амурской области действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву или другие отходы на придомовых территориях, в частных домах и садоводческих товариществах, выжигать сухую растительность на землях населенных пунктов и промышленных объектов. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан составляют от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, для юридических лиц от 600 тысяч до 1 миллионов рублей, сообщает главк МЧС по региону.
Как отмечают специалисты, сухая трава горит молниеносно, огонь может перекинуться на леса, поля и дома. За сутки пал может уничтожить сотни гектаров экосистем и нанести миллиардный ущерб природе.
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общество , россия, амурская область, приамурье, мчс
Экономика, Общество , РОССИЯ, Амурская область, Приамурье, МЧС
В Приамурье потушили пал сухой травы
Под селом Николаевка в Приамурье потушили пал сухой травы площадью 100 гектаров
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Пал сухой травы площадью 100 гектаров потушили под селом Николаевка в Приамурье, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
"Огромный пал ликвидирован под Николаевкой: 100 гектаров сухой травы. В тушении участвовали 4 единицы техники и 20 человек (пожарные, администрация округа и добровольная пожарная команда). Благодаря слаженным действиям угрозы населённому пункту удалось избежать, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты центра спасли от огня гнездо аиста в Тамбовском округе.
"Пожарные Амурской области спасают не только жизни людей, но и всех обитателей природы. Вчера, туша пал сухой травы, пожарные Тамбовского муниципального округа заметили гнездо аиста, почти скрытое в дыму. Не теряя времени, они не дали огню распространиться к гнезду", - добавили в ведомстве.
В Амурской области действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву или другие отходы на придомовых территориях, в частных домах и садоводческих товариществах, выжигать сухую растительность на землях населенных пунктов и промышленных объектов. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан составляют от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, для юридических лиц от 600 тысяч до 1 миллионов рублей, сообщает главк МЧС по региону.
Как отмечают специалисты, сухая трава горит молниеносно, огонь может перекинуться на леса, поля и дома. За сутки пал может уничтожить сотни гектаров экосистем и нанести миллиардный ущерб природе.