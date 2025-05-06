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Чистая прибыль Uniper упала в 5,8 раза

Чистая прибыль Uniper упала в 5,8 раза - 06.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Uniper упала в 5,8 раза

Чистая прибыль международного энергетического концерна Uniper в первом квартале 2025 года составила 82 миллиона евро, что в 5,8 раза меньше показателя за... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T10:06+0300

2025-05-06T10:06+0300

2025-05-06T10:06+0300

экономика

бизнес

европа

германия

uniper

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль международного энергетического концерна Uniper в первом квартале 2025 года составила 82 миллиона евро, что в 5,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 477 миллионов евро, следует из отчетности компании. Прибыль на акцию за первый квартал составила 0,2 евро против 1,11 евро годом ранее. Выручка Uniper при этом поднялась на 18,2% год к году, до 21,261 миллиарда евро. Скорректированный убыток по EBIT составил 272 миллиона евро после прибыли годом ранее в 732 миллиона евро. Компания сохранила февральский финансовый прогноз на текущий год, по-прежнему ожидает, что скорректированный показатель EBITDA по итогам года составит от 900 миллионов до 1,3 миллиарда евро, а скорректированная чистая прибыль - от 250 миллионов до 550 миллионов евро. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат по состоянию на конец первого квартала 2025 года оценивается в 7431 сотрудника. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.

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бизнес, европа, германия, uniper