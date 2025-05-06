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"Вакинское агро" заявило о готовности к спросу на кефир, который пьет Путин - 06.05.2025, ПРАЙМ
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"Вакинское агро" заявило о готовности к спросу на кефир, который пьет Путин
"Вакинское агро" заявило о готовности к спросу на кефир, который пьет Путин - 06.05.2025, ПРАЙМ
"Вакинское агро" заявило о готовности к спросу на кефир, который пьет Путин
Рязанское предприятие "Вакинское агро", кефир производства которого пьет президент России Владимир Путин, готово к росту спроса и может увеличить объем... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:26+0300
2025-05-06T09:26+0300
экономика
бизнес
россия
рязань
владимир путин
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РЯЗАНЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Рязанское предприятие "Вакинское агро", кефир производства которого пьет президент России Владимир Путин, готово к росту спроса и может увеличить объем выпускаемой продукции, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании Сергей Каряев. Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии "Вакинское агро" под маркой "Эковакино", попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. "Больших крупных заявок на кефир еще пока не поступало. Мы готовы восполнить всю потребность, закрыть кефиром абсолютно. У нас свое производство по молоку, ферма, рядом стоит молзавод", - сообщил РИА Новости Каряев. Информации, что и сколько закупается для Кремля, у него нет. Но то, что президент употребляет продукцию от "Вакинское агро", "приятно", отметил исполнительный директор. "Можем увеличить без проблем и кефирную линию, и молочную линию. Потому что вся продукция у нас хорошая, качественная, не только то, что Владимир Владимирович пьет", - добавил Каряев.
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бизнес, россия, рязань, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Рязань, Владимир Путин
09:26 06.05.2025
 
"Вакинское агро" заявило о готовности к спросу на кефир, который пьет Путин

Рязанское "Вакинское агро" готово к росту спроса на кефир, который пьет Путин

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
Президент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
© POOL
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РЯЗАНЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Рязанское предприятие "Вакинское агро", кефир производства которого пьет президент России Владимир Путин, готово к росту спроса и может увеличить объем выпускаемой продукции, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании Сергей Каряев.
Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии "Вакинское агро" под маркой "Эковакино", попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.
"Больших крупных заявок на кефир еще пока не поступало. Мы готовы восполнить всю потребность, закрыть кефиром абсолютно. У нас свое производство по молоку, ферма, рядом стоит молзавод", - сообщил РИА Новости Каряев.
Информации, что и сколько закупается для Кремля, у него нет. Но то, что президент употребляет продукцию от "Вакинское агро", "приятно", отметил исполнительный директор.
"Можем увеличить без проблем и кефирную линию, и молочную линию. Потому что вся продукция у нас хорошая, качественная, не только то, что Владимир Владимирович пьет", - добавил Каряев.
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