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Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - 06.05.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:24+0300

2025-05-06T13:24+0300

2025-05-06T13:38+0300

политика

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля. По данным пресс-службы, лидеры двух государств обсудили ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе.Также Путин и Пезешкиан рассмотрели возможности расширения торгово-инвестиционных связей между Россией и Ираном."Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", - говорится в сообщении.Кроме того, президенты обсудили развитие российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан во время официального визита президента Ирана в Россию 17 января.

https://1prime.ru/20250506/pezeshkian-857315177.html

иран

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан