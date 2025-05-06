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Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - 06.05.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:24+0300
2025-05-06T13:24+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля. По данным пресс-службы, лидеры двух государств обсудили ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе.Также Путин и Пезешкиан рассмотрели возможности расширения торгово-инвестиционных связей между Россией и Ираном."Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", - говорится в сообщении.Кроме того, президенты обсудили развитие российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан во время официального визита президента Ирана в Россию 17 января.
https://1prime.ru/20250506/pezeshkian-857315177.html
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля.
По данным пресс-службы, лидеры двух государств обсудили ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе.
Также Путин и Пезешкиан рассмотрели возможности расширения торгово-инвестиционных связей между Россией и Ираном.
"Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", - говорится в сообщении.
Кроме того, президенты обсудили развитие российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан во время официального визита президента Ирана в Россию 17 января.
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