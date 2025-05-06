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Онлайн-торговля развивается в России семимильными шагами, заявил Путин
Онлайн-торговля развивается в России семимильными шагами, заявил Путин - 06.05.2025, ПРАЙМ
Онлайн-торговля развивается в России семимильными шагами, заявил Путин
Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:25+0300
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2025-05-06T14:25+0300
экономика
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник провел встречу с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. В ходе встречи была затронута тема электронной торговли. "Развивается семимильными шагами", - прокомментировал Путин состояние онлайн-торговли в РФ.
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россия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Онлайн-торговля развивается в России семимильными шагами, заявил Путин
Путин: сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник провел встречу с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. В ходе встречи была затронута тема электронной торговли.
"Развивается семимильными шагами", - прокомментировал Путин состояние онлайн-торговли в РФ.