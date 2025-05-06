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Онлайн-торговля развивается в России семимильными шагами, заявил Путин

Онлайн-торговля развивается в России семимильными шагами, заявил Путин - 06.05.2025, ПРАЙМ

Онлайн-торговля развивается в России семимильными шагами, заявил Путин

Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T14:25+0300

2025-05-06T14:25+0300

2025-05-06T14:25+0300

экономика

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник провел встречу с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. В ходе встречи была затронута тема электронной торговли. "Развивается семимильными шагами", - прокомментировал Путин состояние онлайн-торговли в РФ.

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