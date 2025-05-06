https://1prime.ru/20250506/putin-857318276.html

Путин сделал заявление о возвращении зарубежных компаний в Россию

Путин сделал заявление о возвращении зарубежных компаний в Россию - 06.05.2025, ПРАЙМ

Путин сделал заявление о возвращении зарубежных компаний в Россию

Необходим баланс между развитием конкуренции и защитой российских производителей, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос возвращения ушедших с... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T14:35+0300

2025-05-06T14:35+0300

2025-05-06T14:35+0300

экономика

бизнес

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Необходим баланс между развитием конкуренции и защитой российских производителей, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран. Председатель "Деловой России" Алексей Репик на встрече с Путиным во вторник представил президенту ряд предложений, касающихся экономического развития РФ. Один из пунктов касался зарубежного бизнеса, который ушел из РФ. "Тоже очень хороший и очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится, - анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов", - сказал Путин. Репик отметил, что сейчас необходимо очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов российской экономики. По словам Репика, конкуренция всегда идет на пользу, но национальные интересы российской экономики должны быть приоритетом. "Я с Вами согласен. Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия", - ответил Путин.

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бизнес, россия, москва, владимир путин