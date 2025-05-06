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Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху - 06.05.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T17:49+0300
2025-05-06T17:49+0300
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политика
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владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе беседы были также рассмотрены различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, лидеры двух стран также обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы.
https://1prime.ru/20250407/peregovory-856454766.html
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россия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху
Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе беседы были также рассмотрены различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, лидеры двух стран также обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы.
Трамп заявил, что на переговорах с Нетаньяху пришел к "хорошим решениям"