https://1prime.ru/20250506/rada-857330748.html

В Раде выразили мнение, зачем нужна ратификация сделки с США

В Раде выразили мнение, зачем нужна ратификация сделки с США - 06.05.2025, ПРАЙМ

В Раде выразили мнение, зачем нужна ратификация сделки с США

Власти Украины хотят поскорее ратифицировать соглашение с США о полезных ископаемых, чтобы подать России "сигнал" о якобы возросшей защищенности, несмотря на... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T18:38+0300

2025-05-06T18:38+0300

2025-05-06T18:38+0300

украина

россия

сша

мировая экономика

верховная рада

https://cdnn.1prime.ru/img/82725/06/827250636_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_03113fa3c9d59c8e517899f9bd372fc1.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Власти Украины хотят поскорее ратифицировать соглашение с США о полезных ископаемых, чтобы подать России "сигнал" о якобы возросшей защищенности, несмотря на отсутствие гарантий безопасности в договоре, заявил во вторник вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко. Ранее во вторник украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что комитет Верховной рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым, теперь документ рассмотрит парламент. По данным Железняка, парламент должен ратифицировать это соглашение уже в четверг, восьмого мая. "Я думаю, что мы должны успеть дать и свой сигнал вместе с нашими партнерами: США, с президентом (Дональдом -ред.) Трампом, о том, что теперь Украина немного больше в контуре безопасности, чем была до этого... Такое соглашение дает возможность здесь и сейчас говорить об увеличении безопасности и, конечно, восстановлении послевоенной Украины тоже", - цитирует украинская версия издания Forbes слова Корниенко. Он пояснил, что "сигнал" предназначается руководству России. Как рассказал чиновник, точную дату ратификации соглашения пока нельзя назвать, но он надеется успеть провести ее на текущей неделе. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Железняк заявил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения 8 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.

https://1prime.ru/20250505/sdelka-857291903.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, сша, мировая экономика, верховная рада