https://1prime.ru/20250506/raiffeisen--857304254.html

Прибыль Raiffeisen Bank в России в I квартале выросла на 30,3%

Прибыль Raiffeisen Bank в России в I квартале выросла на 30,3% - 06.05.2025, ПРАЙМ

Прибыль Raiffeisen Bank в России в I квартале выросла на 30,3%

Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале выросла на 30,3% по сравнению с аналогичным... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T09:48+0300

2025-05-06T09:48+0300

2025-05-06T09:48+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале выросла на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 425 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка. Чистый процентный доход RBI в России поднялся на 24,2% год к году, до 457 миллионов евро. Операционная прибыль банка в РФ поднялась на 21,9% в годовом выражении, до 723 миллионов евро. Консолидированная прибыль всего RBI за квартал выросла на 6,3% - до 705 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 2,06 евро после 1,94 евро годом ранее. Чистый процентный доход вырос на 5,3% год к году и составил 1,504 миллиарда евро. Операционная прибыль поднялась на 4,4% в годовом выражении, до 1,274 миллиарда евро. Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Штат компании на конец марта 2025 года составлял 42,95 тысячи человек, из них в РФ - 8,75 тысячи.

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финансы, россия, рф, восточная европа